維港馬拉松活動當天，先由來自跨行業高管組成的總裁跑（CEO Run）隊伍在灣仔HarbourChill休閒站啟動賽事，帶領各企業團隊接力完成全長42公里的馬拉松路線。「中銀人壽維港馬拉松」的路線涵蓋香港各區的海濱路段。此外，大會將於當日在灣仔HarbourChill休閒站舉行嘉年華會，讓同事和親友到現場為參加者打氣，還可參加各種新興運動及體能遊戲。

參加CEO Run的跨行業領袖來自政府、商界及社福界，包括立法會議員及香港體育學院董事局副主席鄭泳舜、海濱事務委員會主席吳永順、平機會主席朱敏健、發展局海濱事務專員李愷崙、發展局起動九龍東專員靳嘉燕、中文大學醫院執行董事及行政總裁馮康、中銀人壽執行總裁鄧子平、健衡物理治療及專項訓練中心創辦人及行政總裁吳俊霆、明報報業營運總裁高志毅、香港管理專業協會執行董事胡志君、聖雅各福群會總幹事李玉芝、香港青年獎勵計劃總幹事陳潔儀、香港社會創投基金創辦人及行政總裁魏華星，及全城街馬聯合創辦人及行政總裁梁百行等。