越南檢察官指控曾是越南女首富、房地產商萬盛發集團創始人張美蘭（Truong My Lan）策劃了一項向空殼公司提供貸款的計劃，從越南資產最大的私人銀行之一西貢商業銀行（SCB）挪用了304萬億盾（約合120億美元），而張美蘭通過代理人非法實際控制了這家銀行。在2022年底在張美蘭被捕後，引發了西貢商業銀行擠提後，其後該銀行獲得中央銀行救助，此後越南當局一直尋求對該銀行有興趣的外國投資者。

但由於張美蘭經房地產公司Van Thinh Phat (VTP) 持有這些資產，而這些資產被用作貸款或債券的抵押品，這些資產的估值和法律地位將成為達成交易的關鍵障礙。報道引述調查人員指，在張美蘭被捕前，VTP及其附屬公司從西貢商業銀行獲取貸款的抵押品的資產帳面價值約為480億美元，但分析師表示價值可能被誇大了。

報道引述一份由長實集團執行董事趙國雄簽署的信件提到，長實自2022年已開始與張美蘭就潛在投資其持有的房地產組合進行談判。他認為張美蘭是可信的夥伴，又促請法院及越南政府考慮為有興趣的投資者創造有利條件，以令投資者可繼續與所有關聯方談判，以準備任何可能投資。

據報，另一間向越南法院發信的公司則為已私有化退市、經營SOGO的利福國際（前上市編號1212）。報道指利福控股股東劉鑾鴻之子、利福執董劉今晨(Kamsen Lau)，在信中讚揚張美蘭在疫情前，就香港企業可能在越南房地產市場及百貨投資進行工作。儘管談判在疫情期間擱置，但劉今晨指仍相信越南的潛力，並看到充分的擴張機會。報道指，利福無回應置評要求。