領展(0823)宣布,將於4月5日至7日期間,於九龍中樂富廣場、南區赤柱廣場及旺角T.O.P This is Our Place(T.O.P)一連三日免費請市民觀賞年度體壇盛事 - 香港國際七人欖球賽(HK7s),更於赤柱廣場舉辦「領展七人欖球社區派對」,聯同商戶推出多項餐飲消費優惠,並於周末提供免費穿梭巴士服務,方便街坊市民一同觀賞世界級頂尖欖球隊伍的精彩對決之餘,同時令社區商場更熱鬧繽紛。