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恒指高開62點 匯豐無公告售德業務 開市漲2.4% 中海油服被中東客暫停鑽井作業 開市瀉14%

恒指今早高開62點或0.38%，報16787點，大市成交金額26億元；國指高開10點或0.19%，報5885點。恒生科技指數開市報3464點，升0.11%。

ATMX全線走高，阿里巴巴（9988）升0.07%，報70.4元；騰訊（0700）升0.39%，報309.6元；美團（3690）升0.05%，報99元；小米（1810）升0.39%，報15.62元。 其餘科技股方面，百度（9888）開市報105.5元，升1.44%；快手（1024）開市報49.5元，升0.61%；京東（9618）開市報103元，跌1.34%；網易（9999）開市報150.9元，升0.87%。

藍籌中以信義玻璃（0868）表現最好，開市升2.91%，收報8.84元，是升幅最大的藍籌；中升（0881）跌4.53%，收報13.48元，是跌幅最大的藍籌。           

匯豐集團主席杜嘉祺在出席匯豐香港股東之非正式會議時表示，目前出售德國業務一事只是謠言(rumor)或媒體猜測，現時仍沒有任何公告(announcement)。匯控（0005）開市報62.85元，升2.36%，創2018年3月2日新高。

中國放寬自用車購車貸款規定，惟汽車股個別走。比亞迪（1211）開市報198元，跌0.1%；華晨中國（1114）開市報6.68元，跌0.3%；長城汽車（2333）開市報9.38元，升1.08%；小鵬（9868）開市報29.05元，升1.04%；理想汽車（2015）開市報117.2元，跌0.26%；蔚來（9866）開市報35元，升0.86%。

中海油服（2883）之前公布，中東4座鑽井平台作業遭暫停，該股開市報8.5元，跌13.88%。

 

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