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港3月PMI回升至50.9 今年首度重回擴張水平

標普全球3月香港特區採購經理指數(PMI)經季節調整後，由2月的49.7升至50.9，今年首度重回擴張水平，反映營商環境扭轉先前兩個月的跌勢，首季末已回復景氣，惟改善不大。

新增訂單今年以來首次增長，受訪業者透露，即使幅度不大，但卻是9個月以來第二次出現升幅，反映財政狀況好轉。綜觀不同行業數據，當中以建造業的訂單增長最為突出。

不過，企業從海外和內地新接的業務量卻持續萎縮，跌幅在首季末擴大。根據調查資料，旅客需求減少，加上外部環境放緩，該兩項因素都影響來自境外的業務。

月內企業整體產量僅略低於2月，顯示新訂單增長，減慢3月經營活動的跌勢。

標普全球市場財智經濟研究部副總監Jingyi Pan表示，3月PMI數據呈正面跡象，反映香港營商環境再次改善。PMI的五個單項指數都發出好轉訊號，支持PMI指數重返擴張區間；當中又以新訂單於9個月內第二次納入升軌，這個轉捩點特別值得關注。

 

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