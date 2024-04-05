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港股半日跌118點 藥明系受壓 藥明生物跌4.6% 中海油服重挫18%

A股假期休市，港股半日高開低走，最多跌244點，低見16,480點，半日最終跌118點或0.71%，報16606點，大市成交金額422億元；國指跌64點或1.11%，報5810點。恒生科技指數收報3416點，跌1.27%。 

「ATMX」普遍走低，阿里巴巴（9988）跌0.85%，收報69.75元；騰訊（0700）跌0.32%，收報307.4元；美團（3690）升0.05%，收報99元；小米（1810）跌2.7%，收報15.14元。   

其餘科技股個別發展，百度 （9888）升0.19%，收報104.2元；快手（1024）收報49.35元，升0.3%；京東（9618）收報101.4元，跌2.87%；網易（9999）收報149.4元，跌0.13%；嗶哩嗶哩（9626）收報85.2元，跌3.51%。

藍籌中以信義光能（0968）表現最好升3.26%，收報6.34元；阿里健康（0241）表現最差，收跌5.39%，收報2.81元。

藥明系表現受壓。藥明生物（2269）跌4.56%，收報13.4元；藥明康德（2359）見52周低33.65元，收報35.05元，跌5.78%；藥明巨諾（2126）收報1.81元，跌3.72%。

匯豐集團主席杜嘉祺在出席匯豐香港股東之非正式會議時表示，目前出售德國業務一事只是謠言(rumor)或媒體猜測，現時仍沒有任何公告(announcement)。匯控（0005）半日收報62.75元，升2.2%。

佐丹奴（0709）於股東特別大會通過罷免劉國權董事職務，兼不再任主席，而周大福企業主席鄭家純的長女鄭志雯及三子鄭志亮，成功入局任非執行董事。該股收報2.04元，跌2.39%。

中海油服（2883）之前公布，中東4座鑽井平台作業遭暫停，半日收報8.09元，跌18.03%。

 

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