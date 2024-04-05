據Visa表示，VTS透過唯獨Visa能夠解鎖的專屬識別代幣，取代扣賬卡或信用卡的16位數字號碼。代幣化技術加強對每筆交易的安全監控及促進數據交流， 從而優化支付處理流程， 這些改善可降低合法交易被支付系統拒絕的情況， 減低對消費者和商家造成的困擾。

採用VTS保障電子支付的商戶錄得更高的支付成功率， 而因成功支付授權所帶來的額外進帳150億元，同時減低支付詐騙比率超過一半（58%）。

Visa亞太區商戶業務主管Previn Pillay表示，消費者和企業都期望享用安全、無縫的支付過程， 而網絡代幣化技術正是實現這個目標的關鍵。 隨著支付授權增加和詐騙比率降低， 商戶能夠將精力專注於產品創新和客戶服務上。 該公司鼓勵更多商戶採用代幣化支付， 因為這項技術能直接增加他們的收入和利潤。

此外，Visa正透過在線上環境應用代幣化認證以擴展現代化支付體驗。 透過代幣化技術，顧客在網上付款時無需手動輸入16位數字認證號碼， 也不用在支付卡過期或需要更換時在多個平台上更新支付卡資料。V TS同時確保商戶能透過Visa平台安全地更新顧客的支付資料，並且在智能手機、 流動支付裝置或智能家居設備等多元支付渠道， 提供流暢無縫的支付體驗，減低顧客支付授權被拒的機會。

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