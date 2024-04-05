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金管局呼籲市民對特定網站提高警覺

金管局呼籲香港市民提高警覺，網站https://www.spidersrc.com/web/中提及的機構「Spider」並沒有根據《銀行業條例》 （《條例》）獲金融管理專員認可於香港經營銀行業務或接受存款業務；以及該機構亦非根據《條例》獲金融管理專員批准在港設立本地代表辦事處。　　​

該局管局提醒市民，由於互聯網觸及全球，市民在向機構轉帳，或提供任何個人資料之前，應先核實任何利用互聯網向香港公眾人士提供銀行戶口服務或邀請存款的機構的認可狀況。　　 

金管局網站載有認可機構名單，以供查閱。公眾人士亦可電郵至金管局公眾查詢服務組（publicenquiry@hkma.gov.hk）查詢，以核實任何疑似邀請香港公眾人士存款，或顯示為香港的銀行或接受存款公司的機構的認可狀況。

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