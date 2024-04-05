匯豐環球研究發表報告，對龍年內地多個經濟範疇作出預測。其中股市方面，該行預計，截至今年年底，上證綜合指數目標達3200點、滬深300指數目標達3800點、深證成指目標達10500點，分別意味著上漲6.9%、8.5%和13.9%。
經濟方面，預計今年內地經濟增長4.9%，高於市場預期的4.6%。信用方面，預計整體亞洲美元債券市場(iBoxx ADBI)的平均利差將從今年3月27日的104個基點擴大至2024年年底的170個基點；亞洲投資級債券(iBoxx ADBI-IG)市場的利差將從今年3月27日的92個基點增至今年年底的155個基點。
外匯方面，該行估計，人民幣兌美元的匯率將保持穩定，預計年底人民幣兌美元年底水平料為7.1元。
匯豐環球研究亦估計利率將下降，預測至年底，10年期在岸人民幣中國政府債券收益率為2.2%。
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