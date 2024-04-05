經濟方面，預計今年內地經濟增長4.9%，高於市場預期的4.6%。信用方面，預計整體亞洲美元債券市場(iBoxx ADBI)的平均利差將從今年3月27日的104個基點擴大至2024年年底的170個基點；亞洲投資級債券(iBoxx ADBI-IG)市場的利差將從今年3月27日的92個基點增至今年年底的155個基點。

外匯方面，該行估計，人民幣兌美元的匯率將保持穩定，預計年底人民幣兌美元年底水平料為7.1元。

匯豐環球研究亦估計利率將下降，預測至年底，10年期在岸人民幣中國政府債券收益率為2.2%。

其他報道

Trip.com：復活節跨境高鐵票量創疫後新高 按周升67%

將於美國發表癌症疫苗最新研究數據 長江生命科技午後曾抽升24%

金管局呼籲市民對特定網站提高警覺

Ripple將在XRP Ledger上發行美元掛鈎穩定幣

Visa：代幣化技術為區內錄150億元額外進帳 降支付詐騙比率逾58%

長江生命科技：將於美國癌症研究協會發表疫苗最新研究數據

港股半日跌118點 藥明系受壓 藥明生物跌4.6% 中海油服重挫18%

AEON信貸去年多賺5% 末期息24仙多派9%

日本央行行長暗示下半年可能再度加息

一個月HIBOR連跌5日 創近七個月低位

匯豐委任文德華為環球保險業務行政總裁 接替欣格雷

ZA Bank將向穩定幣發行人提供法幣儲備安全保障

受惠晶片價格上升 三星電子料首季利潤飊逾9倍

美國計劃促荷蘭叫停ASML中國晶片製造設備維護

港3月PMI回升至50.9 今年首度重回擴張水平

朗廷今復牌曾升60% 鷹君擬提私有化

恒指高開62點 匯豐無公告售德業務 開市漲2.4% 中海油服被中東客暫停鑽井作業 開市瀉14%