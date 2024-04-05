港股在A股假期休市下缺乏方向，午後表現一度轉勢，惟收市微跌1點或0.01%，報16723點，連跌兩個交易日，大市成交金額736億元，按日減少26.23%；國指跌11點或0.19%，報5863點。恒生科技指數收報3450點，跌0.29%。