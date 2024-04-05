港股在A股假期休市下缺乏方向，午後表現一度轉勢，惟收市微跌1點或0.01%，報16723點，連跌兩個交易日，大市成交金額736億元，按日減少26.23%；國指跌11點或0.19%，報5863點。恒生科技指數收報3450點，跌0.29%。
過去一周，恒指累升1.1%或182點，升幅為3月15日以來最大，連升兩周，本周表現最佳的是攜程（9961），累升8.52%，其次為紫金礦業（2899）及中銀香港（2388），分別升7.43%及7.16%。而表現最差的是阿里健康（0241），累跌11.95%，其次為京東健康（6618）及龍湖（0960），分別跌8.66%及8.5%。
ATXM個別發展，阿里巴巴（9988）跌0.43%，收報70.05元；騰訊（0700）升0.52%，收報310元；美團（3690）升1.47%，收報100.4元；小米（1810）跌0.13%，收報15.54元。
其餘科技股方面，百度（9888）收報105.1元，升1.06%；快手（1024）收報49.65元，升0.91%；京東（9618）收報102.9元，跌1.44%；網易（9999）收報149.8元，升0.13%。
平保（2318）拖累大市，跌2.08%，收報32.9元。藍籌股中，信義光能（0968）升4.56%，收報6.42元，為表現最好藍籌；阿里健康（0241）跌5.72%，收報2.8元，是跌幅最大的藍籌。
長江生命科技（0775）午後一度大漲24.19%，高見0.385元。該公司將於美國癌症研究協會發表疫苗最新研究數據，收市報0.32元，升3.23%。
匯豐集團主席杜嘉祺在出席匯豐香港股東之非正式會議時表示，目前出售德國業務一事只是謠言(rumor)或媒體猜測，現時仍沒有任何公告。匯控（0005）收報62.75元，升2.2%。
中海油服（2883）之前公布，中東4座鑽井平台作業遭暫停，該股收市報8.28元，大瀉16.11%。
有消息指，美國《生物安全法案》或影響更多中國公司，藥明系午後普遍仍受壓。藥明生物（2269）跌4.84%，收報13.36元；藥明康德（2359）一度見52周，低見33.65元，收報35.15元，跌5.51%；藥明合聯（2268）收報18.1元，跌2.9%。
佐丹奴（0709）於股東特別大會通過罷免劉國權董事職務，兼不再任主席，而周大福企業主席鄭家純的長女鄭志雯及三子鄭志亮，成功入局任非執行董事。該股收報2.05元，跌1.91%。
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