AEON信貸（0900）截至今年2月底全年多賺5%至3.923億元，派末期息24仙，全年派48仙，全年派息比率達51.2%。董事副總經理黎玉光表示，集團會維持派息比率三成以上的策略，指集團願意向股東維持穩定派息比率。
AEON信貸減值虧損及減值準備期內達3.74億元，按年增1.16倍。黎玉光表示，集團撥備增加，因受今年高息環境令環球股市及資本市場受壓，令相關減值損失增加，但市場憧憬今年下半年減息，將有助集團減值損失改善，而短期而言集團亦會改善其信貸評估準則。
AEON平均資金信貸成本由上一期的3.5%上升0.6個百分點至期內的4.1%。黎玉光表示，集團相關平均資金信貸成本上升60點子，但3個月港元拆息於過去兩年升2%，認為集團於控制信貸成本方面已很成功。
AEON市場推廣本部總經理溫育芳表示，復活節假期集團信用卡簽帳額錄得升幅，升幅主要來自海外和國內所推動，其中復活節4日假期間，國內簽帳消費額按年升兩倍。而集團去年簽賬額錄按年升幅雙位數，當中海外簽賬額升按年六成多。她解釋，簽賬額錄得升幅，因集團於去年香港全面開關前，已部署外遊與外遊消費相關的簽賬活動，如旗下信用卡於海外、澳門及日本可享回贈。
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