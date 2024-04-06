她又稱，香港監管當局目標是一個健康穩定的環境來鼓勵技術發展，同時提供投資者和消費者保護的方面理想。如果行業面臨監管不確定性時，例如她在美國看到區塊鏈領域人才在流動，通過完善監管行業公司可在全球範圍內擴大機會。

她認為，生成人工智慧有如電話、電力等發明， 隨著科技提高生產力和工資，人們有了更多的休閒時間，生成式AI將令情況再次發生。此外，過去數年虛擬資產例如比特幣在牛市期間表現良好，也是避險資產。當地區性銀行出現危機並破產，比特幣價格上漲了 40%；今年世界各地新興市場的貨幣貶值時，比特幣亦表現急升，相信是世界各地的人士開始意識到比特幣可成為防止本國貨幣貶值的保險政策。

被問到比特幣價格預期，Cathie Wood表示，2030年比特幣價格將升至150萬美元是牛市情況下預測，不過去年曾向機構投資者進行調查，如果其對比特幣進行最佳配置，使用夏普比率（Sharpe Ratio）和波動性分析，即投資組合當中19%為比特幣，雖然聽起來很瘋狂，但如果機構投資者進行相關配置，更有機會令150萬美元價格提高至230萬美元。她續稱，比特幣今年表現更強勁，考慮到美國證監會批出比特幣ETF，以及機構投資者最佳配置，如果過去7年裡將資產組合5%分配至比特幣，相信機構亦朝這個方向前進，2030年比特幣價格可升至150 萬美元。