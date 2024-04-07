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Web3項目投資價值取決於能真正推及社區應用

有參與加密貨幣、區塊鏈投資的基金合夥人談及Web3的投資趨勢時，指考慮投資某項目與否，最重要相關企業產品能否真正推至社區應用，亦要顧及能避免產生法律上以致道德上的風險；有與會者則指出，能追及快速需求增長的基礎設施，亦成為投資熱點之一。

於本港舉行的2024Web3嘉年華今日繼續第二日會期，其中一節討論環節就全球Web3投資趨勢，HackVC合夥人Rodney Yesep稱，作爲天使投資人，更看重的是企業的「護城河」是否牢固，即該企業所創造的產品能否真正應用到社區中，他在投資前會按照一定的標準做調查。SNZ Capita首席投資官Gavin Wang補充，面對未來逐漸增多的加密貨幣使用者，如何將基礎設施跟上是投資點之一，他亦指，「内部紅綫」，即法律和道德上有風險的内容均需要注意，他指更透明及清楚的法規將更有利於Web3的發展。

Rodney表示認爲目前Web3行業仍有許多「灰色地帶」，目前迪拜的阿布扎比在Web3法律方面是最清楚及透明的，因此吸引了許多Web3人才到阿布扎比工作，相信未來其會成為Web3的中心，看好未來更多在此地的項目。

1kx創始合夥人Lasse Clausen相信未來AI可以推動區塊鏈的發展使得交易更加自動化。在考慮投資項目時，他强調瞭解清楚創辦人的動機很重要，以及創辦人的成長能力可否推動整個團隊的發展。

Cypher Capital管理合伙人兼首席執行官Vineet Budki認爲，未來會有一天大部分人都會使用加密貨幣，必須做好教育用戶工作，即告訴大家如何有合規意識，在買Web3產品前做好功課，保護自己的權益很重要。

 