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港股ADR升19點 夜期高水55點 美期個別發展 亞股上升

美股向上，港股ADR升19點或0.11%，報16744點，即月恒指夜期升46點，報16779點，夜期高水55點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.45%，折合報3.23元；阿里巴巴（9988）升0.11%，折合報70.13元；美團（3690）跌0.46%，折合報99.94元；匯控（0005）升1.61%，折合報63.76元；建行（0939）跌0.71%，折合報4.78元。

道期現升0.056%；標期現跌0.3%；納期現跌0.01%。日本東證指數現升0.91%；韓國KOSPI指數現升0.02%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.05%。

VIX指數隔晚跌1.95%或0.32點，報16.03點。

紐油現跌1.76%或1.53美元，報85.38美元；布油現跌1.75%或1.6美元，報89.57美元；金價現跌0.89%或20.94美元，報2308.81美元；LME 銅期貨隔晚跌0.31%或29.5美元，報9329.5美元。比特幣現升0%或0.6美元，報69318.73美元；美國10年期債息現升0.18%或0.008厘，報4.4096厘。

今日焦點股份可留意：

融創中國（1918）5.4億售重慶大學城項目。

世茂（0813）：建行向高院提出清盤呈請。

京東（9618）聯想（0992）升級戰略合作三年目標銷售1200億人幣。

碧桂園（2007）就境外債務務重委任法律顧問。

長和（0001）旗下波蘭貨櫃碼頭，遭政府以國安為由加強監管。

佐丹奴（709）委非執董曾安業任主席，劉國權遭終止任行政總裁。

恒大汽車（0708）確認不進行股份認購及債轉股協議。

萬科（2202）今年以來累獲抵押貸款109億人幣。

信利國際（0732）3月營業淨額15億元按年增8.5%。

綠城中國（3900）3月合同銷售金額230億元人幣。

AEON信貸（0900）黎玉光：集團會維持派息比率於三成以上。

 

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