恒指今早低開73點或0.44%，報16650點，大市成交金額18億元；國指今早低開31點或0.54%，報5831點。恒生科技指數開市報3427點，跌0.67%。通訊服務、非必需消費品、信息技術、能源股推低大市。上升股份比例為10.74%，下跌為4.9%，無升跌為84.34%。
騰訊（0700）、友邦（1299）、美團（3690）拖累大市。匯控（0005）、中移動（0941）、理想汽車（2015）貢獻恒指較多。
藍籌20隻升，47隻下跌，15隻無升跌。阿里健康（0241）升1.43%，報2.84元，是升幅最大的藍籌，信義光能（0968）跌3.12%，報6.22元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股8隻升，17隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是商湯（0020）開市報0.66元，升1.54%；跌幅最大的是京東（9618）開市報100.9元，跌1.94%。
恒指跌穿20天線(16662.94點)，下試10天線(16642.02點)。科指續低於10天線(3470.1點)，下試50天線(3361.31點)。
融創中國（1918）5.4億售重慶大學城項目。開市報1.05元，無升跌。
世茂（0813）：建行向高院提出清盤呈請。開市報0.43元，跌5.49%。
京東（9618）聯想（0992）升級戰略合作三年目標銷售1200億人幣。京東開市報100.9元，跌1.94%。聯想（0992）開市報8.54元，跌1.39%。
碧桂園（2007）就境外債務務重委任法律顧問。停牌。
長和（0001）旗下波蘭貨櫃碼頭，遭政府以國安為由加強監管。開市報38元，跌0.65%。
佐丹奴（0709）委非執董曾安業任主席，劉國權遭終止任行政總裁。開市報2.05元，無升跌。
恒大汽車（0708）確認不進行股份認購及債轉股協議。開市報0.246元，跌1.2%。
萬科（2202）今年以來累獲抵押貸款109億人幣。創上市新低，見4.28元，開市報4.28元，跌1.15%。
信利國際（0732）3月營業淨額15億元按年增8.5%。無成交，報0.76元。
綠城中國（3900）3月合同銷售金額230億元人幣。開市報5.76元，升2.31%。
AEON信貸（0900）黎玉光：集團會維持派息比率於三成以上。無成交，報5.63元。
破頂股包括，SPDR金ETF（2840）創上市新高，見1670.5元，開市報1670.5元，升0.72%；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（2840）創上市新高，見1670.5元，開市報1670.5元，升0.72%；中國利郎（1234）創52周高，見5.1元，開市報5.1元，無升跌；ALCO HOLD RTS（2925）無成交，報25.85元；洛陽鉬業（3993）創52周高，見7.28元，開市報7.28元，升1.68%。
4隻股份創上市新低，包括萬科（2202）低見4.28元，開市報4.28元，跌1.15%；綠地香港（0337）低見0.21元，開市報0.21元，跌1.87%；萬科企業（2202）低見4.28元，開市報4.28元，跌1.15%；招商局商業房託（1503）低見1.14元，開市報1.14元，跌0.87%。
異動股
上升異動股，包括，中國白銀集團（0815）開市報0.213元，升14.52%；中國恒天立信國際（0641）開市報0.25元，升14.16%；大成糖業（3889）開市報0.08元，升12.68%；銀建國際（0171）開市報0.109元，升12.37%；心通醫療－Ｂ（2160）開市報0.99元，升10%；企展控股（1808）開市報2.38元，升9.17%；中木國際（1822）開市報0.187元，升8.09%；中旭未來（9890）開市報19.8元，升7.49%；RAFFLESINTERIOR（1376）開市報0.33元，升6.45%；北森控股（9669）開市報4.92元，升6.26%。
下跌異動股，包括，京基金融國際（1468）開市報0.071元，跌6.58%；偉工控股（1793）開市報0.15元，跌6.25%；世茂集團（0813）開市報0.43元，跌5.49%；一元宇宙（1616）開市報0.018元，跌5.26%；中達集團控股（0139）開市報0.025元，跌3.85%；波司登（3998）開市報3.87元，跌3.49%；硅鑫集團（8349）開市報0.92元，跌3.16%；信義光能（0968）開市報6.22元，跌3.12%。
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