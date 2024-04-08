恒指今早低開73點或0.44%，報16650點，大市成交金額18億元；國指今早低開31點或0.54%，報5831點。恒生科技指數開市報3427點，跌0.67%。通訊服務、非必需消費品、信息技術、能源股推低大市。上升股份比例為10.74%，下跌為4.9%，無升跌為84.34%。