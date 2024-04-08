港元現報7.8293元貶值6點子，曾貶值最多6點子，報7.8293元，亦曾升值最多2點子，報7.8285元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌8.93點子至3.87821%，是3月14日後最低；1星期HIBOR升2.19點子至4.09429%；2星期HIBOR升2.17點子至4.2022%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌2.33點子至4.61363%，是2023年9月7日後最低；6個月期HIBOR跌0.51點子至4.7232%，是3月18日後最低；12個月期HIBOR跌0.8點子至4.81066%，是3月6日後最低。

美元指數現報104.275貶值0.023點或0.02%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.43294%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.9711%，終止單日收窄，利差是2023年9月11日後最闊，當日差距為-1.1523%。

對上一次終止單日收窄，是2024年4月02日，當日利差報-0.8264%。

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