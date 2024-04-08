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積金評級料強積金3月人均賺3700元 第一季人均收益6000元

積金評級公布，強積金在今年第一季回報約2.47%，而3月份回報約1.51%，佔首季回報超過一半。第一季完結時恰逢積金局財政年度結束。積金評級估算強積金財政年度回報率約為1.93%，是自2020/21財政年度以來錄得首個財政年度正回報。

按港元計，積金評級估計強積金3月份的投資收益約175億元，人均收益約3,700元，第一季度的投資收益約285億元，相當於每名成員平均收益約6,000元，而累計1年的投資收益約232億元，相當於每名成員平於收益約4,800元。

在計入強積金供款後，截至3月底，強積金總資產估算約為1.18萬億元，3月份增加約215億元，季度增加約417億元，而累計1年增加約733億元，強積金成員平均賬戶結餘約248,700元，其中3月份增加約4,500元，季度增加約8,800元，而累計1年增加約12,400元，為2022年1月以來的最高水平。

日本股票基金第一季和累計1年表現最佳，季度回報率約12.3%，一年回報率約30.48%。美國股票基金是2023年強積金最大淨流入份額的資產類別，在第一季和累計1年的表現排名第二（分別約為9.82%及28.39%）。中港股票基金是第一季度及累計1年表現最差的資產類別，季度虧損為約2.40%，而累計1年虧損約18.01%。

 

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