「千祈千祈不要失去國際金融中心地位」，是李大少早前在業績記者會上最語重心長的忠告。的確，對於沒有炒股的普通市民，股市升跌對基層的生活似乎沒有影響，然而事實卻是若股市表現好，受惠於財富效應，市民消費也會較鬆手，當中產、富人的錢能從高處流下來，中低層也會受惠。伴隨著股市興旺的，還有律師、會計師、保險、理財策劃等各式專業服務提供者，當他們「有飯開」，其他行業可以分一杯羹的機會，自然也更高。

然而港股缺水，別說外資陰乾式流出，就連曾經對港股趨之若鶩的北水，在港股長期低迷的狀況下，興趣已幾乎殆盡。當那個由金融業專家組成、名字長到只記得「促進XX專責小組」等幾隻字的小組，經過近半年的推敲後，也只得出減印花稅、收窄買賣差價，以及改變以「手」買賣為單位等幾個聊勝於無的建議後，大家心底或許已經知道，港股已經很難回去了，最起碼三五年內，看不到回復交投暢旺的機會。

不過，誰說本港的金融專才，只能專注在港股？美股高企、日股破頂，這是環球金融市場鐵一般存在的客觀事實，幸好香港此刻依然是國際金融中心，加上資金進出自由，安坐在香港，一樣可以買賣美股日股。多少證券行早已為客戶開通美股買賣服務，這個市場現時甚至已經去到「頂爛市」、「鬥平」的地步，但承接著美日股市，與相關資產掛鈎的衍生工具，這一兩年百花競放，成為了不少中高端客戶的心頭好。

進取的客戶，可以買美股ELN；保守收息的，美國國債的息率也比港元定期高得多，簡單來說，就是以香港為基地，向包括本港在內的大中華區客戶，經營其他表現理想股市的相關產品。當然，不是說這個市場是個多新鮮、多麼有「錢途」的藍海，市場上不少金融機構已深耕這範疇多年，潛在利潤也說不上很Juicy，始終競爭越來越大，最終也只會變得越來越難搵錢，但既然市淡的宗旨，是「如何捱過寒冬」，將資源投放在仍然有生機的市場，就是「捱」下去的關鍵。

任職對沖基金的朋友說，對不少跨國金融機構來說，即使未必是首選，香港依然是設立亞太區據點的頭一兩個選擇，原因是任何地方的專才，即使是來自中東印度，要拿到在香港工作的簽證，比起其他地方仍容易得多，而且香港稅率低，航空出行便捷，海外專才也樂於進駐。對，政府的吹噓也非全是虛言，起碼從生意人的立場來說，香港依然具有吸引力，但重點是，來到香港怎麼辦？

如果說，這些海外金融專才來香港後，主要從事買賣港股工作，大概你也知道是謊言吧！對，立足於香港，專才們主要Trade外國股市，再精準一點，大部分也是Trade美股，沒辦法，這是現實，所以如果有官員覺得引入外國金融專才就可促進港股發展，只是反映他們對金融市場的多麼的不熟悉。更諷刺的是，雖然這些金融專才的真身存在於香港，但他們的「簿」，即是從事交易的帳，其實並不處於香港，甚至所屬的Entity也並非香港註冊，這牽涉到的法律問題，要交由專家解答。簡單而言，就是他們的交易未必會為香港帶來稅收，不過專才們出糧，庫房最起碼也有薪俸稅斬獲。金融機構要租辦公室，雖然像對沖基金，職員規模一般較少，未必會「成層租」，甚至不用租中環的甲級商廈，但回歸初衷，既然現在是「捱」，有些許生意收入租金可以支撐住，也總好過望天打卦。

對，這陣子流行說家族辦公室，特別是那位曾以歌手出道的迪拜王子，在辦公室揭幕前突然延期，惹起坊間熱議。王子身份如何仍有等觀察，不過家族辦公室從來不是甚麼新事物，簡單來說就是「放舊錢」到一個地方，看看有甚麼投資機會，以及如何在交最少稅的情況下，將財富傳承至下一代。未在官方大肆宣傳之前，這種業務在香港存在已久，只是不知甚麼時候，政府突然覺得這東西說起來很動聽，於是突然像發現新大陸一樣大肆宣傳起來。想想過去幾年說得動聽的金融詞彙，元宇宙、AI、ESG，又有哪個真的帶來明顯的實際收益？當然，只要舊錢曾經身處香港，就算最終、亦很大機會不會投資在香港，周邊的專業服務提供者，過河也可濕濕腳，大抵這也符合「捱」的目標吧。

擁抱了美日股市、擁抱了外來資金，那港股呢？倒不是說要放棄港股，但最好的處理方法，就是就這樣將它放在一邊，客戶有興趣，自然會走過來買，倒不必浪費資源或策略來推銷 ------ 就像經營一間超級市場，貨物這麼多，總有些毛利特別高，也總有些賣極也賣不出，但完全不賣嗎？卻始終覺得貨架上最好還保留著這個選擇，說不定突然有天，有人心血來潮想來翻一翻貨架，也佔不了多少位置。

羅仕揚