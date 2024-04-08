陳茂波表示，因為新冠疫情令政府開支增至高位，本財年（24/25）政府開支等於GDP的24%，收入等於GDP的20%，未來政府會增收削支，5年後開支會降至GDP的20%，收入增至GDP的22%。

互聯互通發展方面，陳茂波指當局持續與內地接觸希望有更多有意義的政策支持，繼股票、債券、ETF、衍生工具通後，未來會在風險控制工具方面會在更多互聯互通，可讓外資充分利用平台控制風險。同時，當局亦會捕捉來自內地的資金流，讓內地投資者在可信任和熟悉的環境投資。

資本市場方面，陳茂波指他有信心股票市場表現相當不錯，當局早前成立特別工作小組研究如何增強股票流動性，一系列措施在未來幾個月實施。目前有24隻主要港股可以人民幣或港元交易，為離岸人民幣帶來更多投資產品，若南向通納入人民幣櫃枱，公司可同時被內地和國際資金接觸，流通量龐大，對企業來港上市非常有吸引，這是當局會專注處理的地方之一。

對於國際金融中心競爭，陳茂波指「沒有理由擔心香港的生命力和經濟未來」。他指「一國兩制」是香港金融中心的基礎，為國際和內地投資者和資本的橋樑，因為身在香港已在中國，可以便捷甚至優先地進入內地資本市場，同時香港實施外資非常熟悉法律體系旨金採用國際商業慣例和監管標準，資訊、資本自由，是香港的基本競爭優勢。目前外資持有的中國在岸股票和債券，約有70%經股票和債務通持有。

另外，中國作為第二大經濟體，正在嘗試逐步開放資本市場，而香港在過程扮演非常獨特角色，作為內地開放措施的試驗場，並作為防火牆防止風險擴展到內地。「若發揮我們的優勢，不論股票市場、債券市場、跨境財富管理，都有很多機會。」