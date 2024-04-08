約翰森續指，中國是德視佳最重要的市場。2023年中國是集團除德國以外的第二大收入來源，佔集團總收益的20.2%。自疫情之後，中國業務自2023年2月初開始全面反彈，總收益同比增長46.3%至1.44億元。

此外，集團於去年11月在銅鑼灣開幕的香港旗艦店在今年3月21日獲得了香港衛生署發出的日間醫療中心牌照，即該診所未來可以合法在香港進行德視佳强項老花眼治療相關的手術，該類手術德視佳具有競爭力且利潤率高，集團預期該店的新患者數目將出現穩定上升趨勢，且香港旗艦店將在未來12至24個月之間達到收支平衡。

德視佳早前公布2023全年業績，公司擁有人應佔溢利為1.31億元，按年增46.7%。收入達7.14億元，同比增加17%。EBITDA為2.8億元，按年增加31.5%。毛利率增加2.59個百分點至46.97%。派末期息0.0489元，連同中期息0.0511元，年内股息總額則為0.1元，相當於派息比率的25.2%。

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