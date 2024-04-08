報道指，阿里巴巴周一將約500個雲產品規格的價格下調，平均降幅為23%。降價覆蓋範圍面向13個地區的客戶，包括日本、印尼、阿聯酋和德國等。

今年2月，阿里巴巴亦將國內雲服務產品大幅降價，降價範圍涵蓋100多款產品，下調最高55%，平均下調幅度為20%。此舉觸發了雲產品價格戰，京東等競爭對手作出回應也下調價格。

阿里雲高管今表示，新老國際客戶將享受新的優惠價格，包括將深受小型企業歡迎的一年數據存儲套餐價格從63美元下調至16.99美元。該公司還表示，將提高對經銷商的折扣和佣金率，並將在新加坡上線人工智能計算平台PAI-Lingjun。

阿里雲國際業務總裁Selina Yuan在聲明中表示，「我們最新的定價策略，不僅要以更大優惠力度回報長期訂閱用戶，還要確保企業擁有制定長期戰略的穩定基礎，來規劃和開發自己的人工智能應用」。

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