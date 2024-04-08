交通銀行（香港）發布「綠融通Green Infinity」品牌，交通銀行（香港）副行政總裁朱斌表示，該品牌涵蓋了交通銀行綠色存款、綠色貸款、綠色銀團、電動車貸款，以及代售ESG基金和債券等全方位及多元化的綠色金融產品，而該行將把握「綠融通」品牌的拓展機遇，說好香港綠色金融故事。
交通銀行（香港）今舉行「交通銀行服務香港90年」活動啟動禮暨「綠融通Green Infinity」品牌發布會。交通銀行（香港）行政總裁孟羽表示，該行已發展成遍佈全港40多個網點、員工近2000人，而其資產管理規模達8000億元的大型銀行機構。
孟羽續指，未來將繼續充分發揮交通銀行跨境、跨業、跨市場的獨特優勢，積極服務國家戰略和香港實體經濟，深化內地與香港的資金融通，支持鞏固和提升香港國際金融中心地位，強化香港作為全球離岸人民幣業務樞紐的地位，以及國際資產管理中心及風險管理中心的功能。
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