moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

交銀香港推「綠融通」新品牌  說好香港綠色金融故事

交通銀行（香港）發布「綠融通Green Infinity」品牌，交通銀行（香港）副行政總裁朱斌表示，該品牌涵蓋了交通銀行綠色存款、綠色貸款、綠色銀團、電動車貸款，以及代售ESG基金和債券等全方位及多元化的綠色金融產品，而該行將把握「綠融通」品牌的拓展機遇，說好香港綠色金融故事。

交通銀行（香港）今舉行「交通銀行服務香港90年」活動啟動禮暨「綠融通Green Infinity」品牌發布會。交通銀行（香港）行政總裁孟羽表示，該行已發展成遍佈全港40多個網點、員工近2000人，而其資產管理規模達8000億元的大型銀行機構。

孟羽續指，未來將繼續充分發揮交通銀行跨境、跨業、跨市場的獨特優勢，積極服務國家戰略和香港實體經濟，深化內地與香港的資金融通，支持鞏固和提升香港國際金融中心地位，強化香港作為全球離岸人民幣業務樞紐的地位，以及國際資產管理中心及風險管理中心的功能。

其他報道

廣汽3月總銷量按年跌兩成至18萬輛

花旗：料全澳門10%賭枱轉為智慧賭枱 料助澳門賭收有機增長近6%

德勤：香港首季IPO集資跌至全球第十位 印度排第四跑贏滬深港

花旗委任吳佳駿為香港區國際個人銀行業務主管

FoodBuyer成foodpanda「環保包裝計劃」採購平台伙伴 為小訂單提供批發價

阿里下調海外雲服務價格最多59%

蘋果捉「內鬼」 控前員工泄露Vision Pro等6款產品機密資訊 索償近20萬

春華資本：內地資產價格已反映風險 全球資產配資需內地資產

貿易通：袁民忠將接任CEO 曾任粵港澳大灣區發展專員

證監會告誡公眾提防ProCap發售的可疑投資產品

中國中免首季多賺0.33%

德視佳：正積極尋找併購目標以建立EuroEyes全球診所網路

恒指收市升8點 科指跌0.1% 成交998億 港元半年最弱

京東伙聯想簽署戰略合作協議 力爭三年銷售額1200億人幣

GUM：首季強積⾦人均賺6022元 高風險投資者可考慮美日股基金

Netflix加價10至15元 最貴4K方案月費「破百」至108元

理想汽車：裁員及縮減預算等傳聞均不屬實

陳翊庭：港交所主板上市的審批日中位數為48個營業日

滬深三大指數繼續向下 滬指跌0.72%

耶倫強調中國有必要轉變其產業政策

耀才加碼三百萬 再推「估中恒指 贏千足黃金」活動

招股轉冷 非香港公司登記連跌3年

港明年落實全球最低稅 或推動「回流」