道瓊斯工業平均指數收跌11點，跌幅0.03%，報38892點。標普500指數收跌1點，跌幅0.04%，報5202點。納斯達克綜合指數收漲5點，或0.04%，報16253點。

Caterpillar跌1.54%，報373.47美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累38點，而家得寶升1.17%，報362.05元，貢獻道指27點。

科技股方面，蘋果收市報168.45元，跌0.66%，谷歌母公司Alphabet收市報154.85元，升1.54%，亞馬遜收市報185.19元，升0.06%，Facebook收市報519.25元，跌1.53%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.47%，報508點。德國DAX指數收漲0.8%，報18318點；法國CAC 40指數漲0.72%，報8119點；英國富時100指數收漲0.41%，報7943點。

納斯達克中國金龍指數收漲0.07%，報6143點。

美國2年期債息曾升最多0.89%，高見4.7928厘，是2023年11月28日4.8895厘後最高。收市報4.7886厘，是2023年11月27日後收市新高，當日報4.888厘。連升2日，累計升0.1412厘，對上一次連升2日是3月29日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是3月26日。

美國10年期債息曾升最多1.37%，是4月5日後最大升幅，當日升幅為2.19%。高見4.4621厘，是2023年11月27日4.5116厘後最高。收市報4.4198厘，是2023年11月24日後收市新高，當日報4.4665厘。連升2日，累計升0.1104厘，對上一次連升2日是3月29日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是4月2日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至32.644基點，是4月5日30.469基點後最窄。收市報37.301基點，是4月5日後收市最窄，當日報35.099基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴闊至101.969基點，是4月5日109.084基點後最闊。收市報96.285基點，是4月5日後收市新低，當日報98.182基點。

金龍指數曾升最多0.83%，是4月1日後最大升幅，當日升幅為2.51%。高見6190.77點，是4月4日6280.13點後最高。收市報6143.58點，是4月4日後收市新高，當日報6151.25點。

道指曾跌最多0.12%，是4月4日後最大跌幅，當日跌幅為1.45%。低見38857.7點，是4月5日38602.18點後最低。收市報38892.8點，是4月4日後收市新低，當日報38596.98點。

標指曾跌最多0.13%，是4月4日後最大跌幅，當日跌幅為1.26%。低見5197.35點，是4月5日5157.21點後最低。收市報5202.39點，是4月4日後收市新低，當日報5147.21點。

納指曾升最多0.46%，是4月5日後最大升幅，當日升幅為1.73%。高見16323.6點，是4月5日16326.5點後最高。收市報16253.96點，是4月3日後收市新高，當日報16277.46點。連升2日，累計升204.88點，對上一次連升2日是3月19日。

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