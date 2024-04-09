個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.37%，折合報309.59元；阿里巴巴（9988）跌0.28%，折合報70.2元；美團（3690）升0.57%，折合報99.97元；匯控（0005）升1.64%，折合報64.24元；建行（0939）升0.12%，折合報4.86元。

道期現升0.002%；標期現升0.01%；納期現升0%。日本東證指數現升0.47%；韓國KOSPI指數現升0.73%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.51%。

VIX指數隔晚跌5.24%或0.84點，報15.19點。

紐油現升0.35%或0.3美元，報86.74美元；布油現升0.38%或0.35美元，報90.73美元；金價現升0.03%或0.9美元，報2339.93美元；LME 銅期貨隔晚升0.87%或82美元，報9411.5美元。比特幣現跌0.29%或213.02美元，報71493.35美元；美國10年期債息現升0.09%或0.004厘，報4.4238厘。

今日焦點股份可留意：

移動互聯（1439）最快今日公布業績。

聯交所向LET Group（1383）發復牌指引，明年7月上旬未能復牌將面臨除牌。

麗展（0488）14.22億售中環友邦金融中心10%，套現還貸款及營運。

丘鈦科技（1478）上月攝像頭模組銷量按月升32%。

廣汽（2238）3月總銷量按年跌兩成至18萬輛。

阿里（9988）下調海外雲服務價格最多59%。

貿易通（0536）：袁民忠將接任CEO，曾任粵港澳大灣區發展專員。

中國中免（1880）首季多賺0.33%。

德視佳（1846）：正積極尋找併購目標以建立EuroEyes全球診所網路。

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