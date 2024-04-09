恒指今早高開86點或0.52%，報16819點，大市成交金額32億元；國指今早高開29點或0.51%，報5898點。恒生科技指數開市報3461點，升0.49%。金融、通訊服務、信息技術股推動大市。上升股份比例為8.39%，下跌為3.13%，無升跌為88.46%。