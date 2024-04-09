恒指今早高開86點或0.52%，報16819點，大市成交金額32億元；國指今早高開29點或0.51%，報5898點。恒生科技指數開市報3461點，升0.49%。金融、通訊服務、信息技術股推動大市。上升股份比例為8.39%，下跌為3.13%，無升跌為88.46%。
匯控（0005）、騰訊（0700）、美團（3690）貢獻恒指較多。阿里巴巴（9988）、平保（2318）、中石油（0857）拖累大市。
藍籌59隻升，11隻下跌，12隻無升跌。新奧（2688）升3.41%，報63.6元，是升幅最大的藍籌，紫金礦業（2899）跌1.07%，報16.58元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股14隻升，5隻下跌，11隻無升跌。升幅最大的是海爾智家（6690）創52周高，見26元，開市報26元，升2.56%；跌幅最大的是百度（9888）開市報100.8元，跌2.61%。
恒指續高於10天線(16645.83點)。科指升穿10天線(3459.65點)。
極兔速遞（1519）首季合計包裹量按年增48.5%。無成交，報10.02元。
移動互聯（1439）最快今日公布業績。停牌。
聯交所向LET Group（1383）發復牌指引，明年7月上旬未能復牌將面臨除牌。停牌。
麗展（0488）14.22億售中環友邦金融中心10%，套現還貸款及營運。無成交，報0.6元。
丘鈦科技（1478）上月攝像頭模組銷量按月升32%。無成交，報3.02元。
廣汽（2238）3月總銷量按年跌兩成至18萬輛。開市報3.11元，無升跌。
阿里（9988）下調海外雲服務價格最多59%。開市報70.1元，跌0.43%。
貿易通（0536）：袁民忠將接任CEO，曾任粵港澳大灣區發展專員。開市報0.9元，無升跌。
中國中免（1880）首季多賺0.33%。開市報75.2元，升1.08%。
德視佳（1846）：正積極尋找併購目標以建立EuroEyes全球診所網路。無成交，報4.55元。
破頂股包括，建業建榮（1556）創52周高，見0.285元，開市報0.285元，無升跌；企展控股（1808）創52周高，見2.4元，開市報2.4元，升8.6%；ALCO HOLD RTS（2925）無成交，報25.85元；恒生人幣金ＥＴＦ（84403）創52周高，見36元，開市報36元，升0.84%。
破頂指數成份股包括，海爾智家（6690）創52周高，見26元，開市報26元，升2.56%。
1隻股份創上市新低，包括越秀房產信託基金（0405）低見0.96元，開市報0.96元，跌3.03%。
創52周低，其中包括，東方甄選（1797）低見17.66元，開市報17.66元，跌0.23%；亞洲水泥（0743）低見1.94元，開市報1.94元，跌0.51%；遠東發展（0035）低見0.98元，開市報0.98元，跌2%。
異動股
上升異動股，包括，建發新勝（0731）開市報0.18元，升12.5%；京基金融國際（1468）開市報0.074元，升10.45%；千百度（1028）開市報0.22元，升10%；駿東控股（8277）開市報0.485元，升8.99%；企展控股（1808）創52周高，見2.4元，開市報2.4元，升8.6%；中木國際（1822）開市報0.169元，升8.33%；中國金控（0875）開市報2.88元，升7.87%；TL NATURAL GAS（8536）開市報0.45元，升5.88%；大健康國際（2211）開市報0.073元，升5.8%；OSL集團（0863）開市報9.5元，升5.79%；新娛科控股（6933）開市報0.23元，升5.5%。
下跌異動股，包括，中國有色礦業（1258）開市報6.28元，跌9.51%；REF HOLDINGS（1631）開市報0.32元，跌5.88%；世紀集團國際（2113）開市報0.066元，跌4.35%；邁科管業（1553）開市報1.17元，跌4.1%；越秀房產信託基金（0405）創上市新低，見0.96元，開市報0.96元，跌3.03%；中通快遞（2057）開市報160.5元，跌3.02%；江南布衣（3306）開市報14.38元，跌2.97%；巨子生物（2367）開市報42元，跌2.89%；鴻盛昌資源（1850）開市報0.68元，跌2.86%；雲頂新耀－Ｂ（1952）開市報23.7元，跌2.67%。
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