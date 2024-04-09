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匯控祈耀年：影響全球化不只地緣政治 亦受技術經濟轉型等影響

匯控（0005）行政總裁祈耀年在匯豐全球投資峰會致辭時，認為現時關於全球化的討論過於兩極和簡化，現時普遍談及去全球化和脫鈎的唯一論點是地緣政治因素，雖然國家安全議題的確影響供應鏈合作伙伴，不過影響貿易和經濟發展的因素，事實上還有新冠疫後供應鏈重塑、技術創新和本地經濟政策改變。

祈耀年指出，供應鏈總結新冠疫情的經驗所得，過度集中會為經濟體的韌性產生問題。技術創新方面，技術和創新根本性改變行業，也會改變供應鏈本身，例如汽車電能化，內燃機與電動汽車供應鏈截然不同，採礦業的供應鏈也會截然不同。至於本地經濟政策或國內經濟轉型，祈耀年指，沙特、中國內地等經濟體正在經濟轉型，改變經濟發展和貿易的性質。

祈耀年亦談及創新在經濟的角色，他指最近參觀的電動車廠，只花兩年半建立而且全機械人化，由建立車廠的概念到實際投入生產則只需4年半時間。他指行業變化速度快速，創新將帶來不確定性和機會，建立新的商業模式，並將改變行業的地理格局。他又指有意見對人工智慧的看法非常消極，不過他相信人工智慧將在生命科學的研發領域取得突破，人工智慧促進研究，開發新藥物和治療方法已經建立，在5到10年帶來更美好的世界，認為應該對對創新、人工智慧和相關技術，在如何幫助改善當今世界方面的作用有一個平衡的敘述。

可持續發展方面，祈耀年認為要在2050年達到淨零排放目標，從現在起的30年內要重新想像和再新裝備整個工業行業，所需的投資，以及商界與政府之間的合作要求是在前所未有。在商界內，他們經常談論混合金融模式和公私營部門合作的角色，他認為合作需要大規模進行，跨越市場邊界，不僅在西方，而且也包括發展中國家。雖然2050年淨零面臨挑戰，但他指也當中亦有業務機會。

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