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恒指半日升91點 科指升0.6% 信義光能升6% 商湯升4%

市場對聯儲局今年減息3次的預期減退，美息隔晚創年內新高，市場觀望周三美國通脹數據。中美關係方面，耶倫結束訪華，中方認真聆聽了她此行傳達的美方關切，但未必會逆轉目前的政策。A股今早先升後跌，港股半日升幅收窄。

恒指今早高開86點，高位升274點，低位升73點，高低波幅201點。金融、信息技術、實業股推動大市。上升股份比例為28.8%，下跌為20.25%，無升跌為50.94%。

恒指半日升91點或0.55%，報16824點，大市成交金額460億元；國指升23點或0.41%，報5892點。恒生科技指數收報3466點，升0.63%。

藍籌股成交金額212.68億元，佔大市成交46.23%；科指成份股成交金額103.14億元，佔大市成交22.42%；國指成份股成交金額170.01億元，佔大市成交36.95%。

24隻雙櫃台股，總成交0.17億元人民幣，相當於約0.18億港元，佔大市成交的0.04%。

窩輪及牛熊證成交金額減少24.92%，至56.53億元，佔大市成交12.27%。牛熊證成交金額26.36億元，減少28.75%；窩輪成交金額30.16億元，減少21.23%。

匯控（0005）、建行（0939）、小米（1810）貢獻恒指較多。騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、中海油（0883）拖累大市。

藍籌63隻升，16隻下跌，3隻無升跌。信義光能（0968）升6.32%，收報6.56元，是升幅最大的藍籌，宏橋（1378）跌1.23%，收報9.66元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股20隻升，10隻下跌。升幅最大的是商湯（0020）收報0.68元，升4.62%；跌幅最大的是百度（9888）收報99.85元，跌3.53%。

恒指高於10天線(16646.34點)。科指升穿10天線(3460.14點)，曾升穿20天線(3509.01點)。

北水南下合計淨流入12.24億元，較上日減少74.22%，連續第7日流入，累計流入296.85億元，對上一次連續7日淨流入是2月23日。南水北上合計淨流入12.81億元人民幣，終止連續3日流出。

極兔速遞（1519）首季合計包裹量按年增48.5%。收報10.56元，升5.39%。

移動互聯（1439）最快今日公布業績。停牌。

聯交所向LET Group（1383）發復牌指引，明年7月上旬未能復牌將面臨除牌。停牌。

麗展（0488）14.22億售中環友邦金融中心10%，套現還貸款及營運。收報0.59元，跌1.67%。

丘鈦科技（1478）上月攝像頭模組銷量按月升32%。收報3.1元，升2.65%。

廣汽（2238）3月總銷量按年跌兩成至18萬輛。收報3.16元，升1.61%。

阿里（9988）下調海外雲服務價格最多59%。收報69.95元，跌0.64%。

貿易通（0536）：袁民忠將接任CEO，曾任粵港澳大灣區發展專員。收報0.9元，無升跌。

中國中免（1880）首季多賺0.33%。收報75.5元，升1.48%。

德視佳（1846）：正積極尋找併購目標以建立EuroEyes全球診所網路。收報4.55元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，金侖控股有限公司（1783）創上市新高，見3.7元，收報3.69元，升1.65%；瑞豐動力（2025）創上市新高，見2.15元，收報1.88元，跌3.09%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見876.3元，收報876.3元，升0.02%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1049.75元，收報1049.65元，跌0%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見112.15元，收報112.15元，升0.27%；南方東英沙特阿拉伯ETF（2830）創上市新高，見88.32元，收報88.32元，升0.14%；長久股份（6959）創上市新高，見39.2元，收報38.7元，升14.16%；鴻騰（6088）創52周高，見2.38元，收報2.35元，升7.31%；廸生創建（0113）創52周高，見5元，收報5元，升1.42%；ASMPT（0522）創52周高，見112.7元，收報111.2元，升4.02%；中國外運（0598）創52周高，見4.01元，收報3.95元，升2.33%。

破頂指數成份股包括，攜程（9961）創上市新高，見383.8元，收報382.8元，升1.92%；海爾智家（6690）創52周高，見26.15元，收報25.55元，升0.79%；宏橋（1378）創52周高，見10.06元，收報9.66元，跌1.23%。

破底股方面

15隻股份創上市新低，其中十隻包括，世茂集團（0813）低見0.36元，收報0.36元，跌2.7%；恒基發展（0097）低見0.1元，收報0.104元，跌5.45%；信達國際控股（0111）低見0.231元，收報0.242元，升2.98%；融太集團（1172）低見0.035元，收報0.036元，跌12.2%；春城熱力（1853）低見1.45元，收報1.45元，跌5.84%；堃博醫療－Ｂ（2216）低見0.485元，收報0.51元，跌7.27%；百奧賽圖－Ｂ（2315）低見6.1元，收報6.5元，跌5.8%；創勝集團－Ｂ（6628）低見1.75元，收報1.8元，跌8.16%；瑞港建設（6816）低見0.111元，收報0.111元，跌3.48%；康利國際控股（6890）低見0.285元，收報0.285元，跌16.18%。

26隻股份創52周低，其中十隻包括，東方甄選（1797）低見17.4元，收報17.5元，跌1.13%；冠城鐘錶珠寶（0256）低見0.99元，收報1.01元，無升跌；東方甄選（1797）低見17.4元，收報17.5元，跌1.13%；亞洲水泥（0743）低見1.94元，收報1.96元，升0.51%；遠東發展（0035）低見0.98元，收報1元，無升跌；中國星集團（0326）低見0.55元，收報0.55元，跌1.79%；WKK INTL (HOLD)（0532）低見0.46元，收報0.46元，跌2.13%；東吳水泥（0695）低見1.8元，收報2元，升1.01%；合富輝煌（0733）低見0.445元，收報0.46元，無升跌；亞洲水泥（中國）（0743）低見1.94元，收報1.96元，升0.51%。

異動股

上升異動股，包括，思捷環球（0330）收報0.182元，升56.9%；環球友飲智能（8496）收報0.495元，升25.32%；恆富控股（0643）收報0.2元，升25%；南方錳業（1091）收報0.335元，升24.07%；中旭未來（9890）收報28.9元，升22.72%；超大現代（0682）收報0.038元，升22.58%；陽光１００中國（2608）收報0.022元，升22.22%；正道集團（1188）收報0.023元，升21.05%；中國國家文化產業（0745）收報0.24元，升20%。

下跌異動股，包括，中木國際（1822）收報0.101元，跌35.26%；中油潔能控股（1759）收報0.45元，跌23.73%；榮暉控股（8213）收報0.54元，跌21.74%；美建集團（0335）收報0.66元，跌21.43%；傳遞娛樂（1326）收報0.038元，跌20.83%；中國鵬飛集團（3348）收報0.95元，跌17.39%；天潤雲（2167）平上市低位2.1元，收報2.17元，跌16.22%；康利國際控股（6890）創上市新低，見0.285元，收報0.285元，跌16.18%；朗詩（0106）收報0.047元，跌16.07%；宏光半導體（6908）平上市低位0.345元，收報0.36元，跌13.25%。

 

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