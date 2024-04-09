市場對聯儲局今年減息3次的預期減退，美息隔晚創年內新高，市場觀望周三美國通脹數據。中美關係方面，耶倫結束訪華，中方認真聆聽了她此行傳達的美方關切，但未必會逆轉目前的政策。A股今早先升後跌，港股半日升幅收窄。