該行表示，交割時對集團的普通股權一級資本比率有不大的影響，約49億美元的歷史上累計貨幣換算儲備虧損將在收益表中確認。這些虧損已在資本確認並且不會對普通股權一級資本或有形資產凈值產生影響。

上述交易將被視為重大特別項目，並且不會包括在派息計算之内。

匯豐行政總裁祈耀年表示，很高興同意出售阿根廷匯豐。這項交易是該行執行策略重要的另一步， 並使匯控能夠將資源集中在國際網路中更高價值的機會上。阿根廷匯豐是一家主要以國內為重點的企業，與匯控國際網路的其他部分連接性有限。此外，鑒於其規模，當其業績換算成美元時，也會為集團帶來巨大的收益波動。Galicia更適合投資於其中並將其發展。

祈耀年續稱，該行仍然致力於墨西哥和美國，並通過匯控的全球網路以及領先的交易銀行業務能力為其國際客戶提供服務。

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