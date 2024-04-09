有「V神」之稱的以太坊聯合創辦人Vitalik Buterin今日現身Web3嘉年華發表演說，他表示過去十年區塊鏈協議技術發生很大變化，由Bitcoin於2009年面世的非常簡單加密模式，發展至2020年時期更加複雜的協議技術，例如zk-SNARK（Zero Knowledge Succinct Non-interactive Argument of Knowledge、零知識、簡潔、非互動式知識證明）首次在2016年應用於大零幣（Zcash）；但現時ZK-SNARKs、MPC、FHE等技術存在效率與安全問題，例如以太坊的時隙（slot）為12秒，「普通」區塊驗證時間約400毫秒，ZK-SNARK證明時間平均約為20分鐘。
他指出，雖然比起兩年前已有很大進步，不過對以太坊而言，最終目標是實現即時證明，屆時以太坊可得到「一個世界」，世上每個以太坊用戶都可以輕鬆地成為以太坊協議的完全驗證用戶。
至於如何解決效率問題，Vitalik Buterin認為解決方案是「並行化及聚合樹」（Parallelization+aggregation trees）、使用SNARK演算法與哈希（hashes）提升效率、使用ASIC進行ZK硬體加速。
其他報道
恒指半日升91點 科指升0.6% 信義光能升6% 商湯升4%
「新資本投資者入境計劃」推出首月接獲雙位數申請 投資推廣署：反應熱烈
TVB歡迎政府購入巴黎奧運電視播映權 彰顯政府對推廣體育的承諾