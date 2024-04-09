布拉德指，雖然市場預期美國在去年秋季會陷入衰退，但事實上美國經濟持續強勁，他預期美國經濟可以成功「軟着陸」，經濟增長將穩定在2%至2.5%，核心PCE通脹按年降至2%，就業市場正常化過程會較長。他認為聯儲局只要不承諾會持續減息至中性利率下，現時已有足夠數據決定啟動首次減息，即使利率稍降，但仍可將利率保持在限制性水平。

美國經濟在高息下保持強勁，布拉德指出當局需要小心將利率保持在過高水平，令經濟承受不必要的下行風險。若隨後的報告出現有利通脹降溫的數據，認為聯儲局會至少開始首次減息，啟動減息程式似乎可以代表利率政策成功帶動軟着陸。同時，當局亦不會太快地將利率降至中性利率，即是不會刺激經濟擴張或收縮的水平，現時聯儲局預期該水平為2.5厘，與現時差距3厘，降至中性利率也要去少一年半時間。展望未來，布拉德認為利率會較2010年至2019年波動，因為當時的低利率、低通脹並非正常，但他認為波動水平會較1970年代的高通脹時代為低。

聯儲局在2022年同時啟動縮表，上月聯儲局主席鮑威爾表示會檢視縮表規模。布拉德指當局將資產負債表問題置於幕後，利率作為主要政策工具置於前台的做法正確，現時有較多關於貨幣政策透過利率產生影響的證明，而在資產負債表政策則較少理論支持。

鮑威爾現屆任期會在2026年屆滿，對於聯儲局主席人選問題，布拉德指出需要視乎表決任命的美國參議院由哪一黨控制，以及黨內就個別人選的取態，即使人選獲多數黨支持，但黨內仍然會有一些少數人士可以反對該提名，影響力可以很大。他又指鮑威爾在華盛頓內部擁有極高的信譽，他在華盛頓長大，認識每個人，曾經在奧巴馬和特朗普手上皆曾獲得任命。

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