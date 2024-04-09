金管局總裁余偉文在匯豐全球投資論壇表示，最近仍有聽到香港國際金融中心地位衰落、資本流出本港經濟和市場等聲音，不過實際數字則看到另一個故事，他指若資本離開香港，銀行存款和資產管理總值應會下跌，不過實際上過去五年，本港存款每年都有增加，累計增加21%，資產管理總值由2019 年到2022年增長20%，即使去年受市場回調所影響，因此不論是銀行業或資產管理業，都繼續保持韌性和強勁。
他認為作為國際金融中心，需要有韌性、生態圈和機遇三個條件，香港在以上三點都有其獨特性。他指過去數年香港經歷一連串挑戰，不論是社會騷亂、新冠疫情、歐美銀行危機，香港金融系統仍保持高度穩定，外圍影響沒有延至香港，部分原因當局維持香港的信用和信心，目前外儲維持在4200億美元水平、銀行資本與流動性比率相當高。他又指香港同時作為中國和全球金融體系的一部分，內地持續開放會選擇香港作為聯繫全球資本市場的首選地方，對投資者而言，香港有其熟悉的投資環境。
發展與內地互聯互通是香港作為內地的重要措施之一，余偉文認為在開通股票、債券、ETF、理財產品、掉期後，再進一步擴大互聯互通範圍的空間不大，不過當局會深入以上互通的運用，特別是內地資金進入全球市場的南向聯通，例如南向債券通只有銀行可以運用，而資產管理公司、保險公司、養老基金對環球債券也有很大的潛在需求，跨境理財通方面，在准入資格、配額方面也有不少擴展的空間。
余偉文表示，互聯互通亦專注於擴大支援市場、對冲市場，目前當局現在已經有MSCI期貨、利率掉期互通，很快擴展至國債期貨和外匯對冲市場。當局希望幫助全球投資者充分利用其持有的資產，現時外資已可利用中國境內債券持倉作為抵押品，以獲得金管局的人民幣流動性，當局已經與中國人民銀行討論使用境內中國債券在內地進行回購。另外，大灣區和人民幣國際化，都是香港的機遇。
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