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小米深夜連發三文 點名上汽旗下智己汽車道歉

小米（1810）發言人於4月8日晚至4月9日凌晨，1小時內連發3條針對上汽旗下智己汽車的微博帖文，直言對於智己近期一而再、再而三的騷擾、抹黑行為不再忍讓。小米強硬表示，不接受個人道歉，要求智己公司立即公開澄清，並向被其誤導的公眾正式道歉。

小米稱，智己公司在4月8日新車L6發表會上對小米SU7 Max 關鍵參數進行錯誤標註，造成極為嚴重的負面影響。「其一，小米SU7 Max 前後馬達均為碳化矽。 這確保了小米SU7 Max 出色的性能和續航能力；其二，智己公司作為上汽集團旗下控股子公司，竟會出現如此謬誤，是其專業能力缺失，還是有意造謠抹黑 。 已有大量網友就此謬誤向智己公司公開提醒，但智己公司仍未修正；其三，歡迎良性的競爭與切磋，強烈反對歪曲事實的造謠與抹黑。」 小米又指，公司已完成取證，做好藉助法律武器維護自身合法權益的準備。

小米又指，「上汽集團是中國汽車工業領軍企業，我們非常尊重。智己公司這樣行為，和上汽集團聲譽無法匹配，我們作為同行也無法理解」。

劉濤發文致歉

面對小米的控訴，智己汽車聯席CEO 劉濤於發布會當晚11時便在個人微博進行回覆：「由於產品資訊的調查結果有誤，發布會上有一處資訊錯誤。小米SU7跟智己L6一樣，都是前後電機都使用SIC碳化矽模組，小米SU7確實是我們非常尊敬的競爭隊友！在此，我誠摯地向小米汽車和大家致歉。」

小米：不接受個人輕描淡寫的非正式的道歉

不過，小米未有接受劉濤的道歉，更再次在微博發文，強硬地表示不接受個人輕描淡寫的非正式的道歉。「我們再次敦促智己公司，立即公開澄清，並向被其誤導的公眾正式道歉」，並表示若得不到智己公司正式公開道歉， 將會採取法律武器來維護自身權益。

智己於4月9日凌晨發布公司致歉函，清楚指出在智己L6發布過程中，由於團隊內容審核疏漏，造成一處關鍵參數的錯誤標註，澄清小米SU7前後電機都使用SIC碳化矽模組，與L6的技術一致。

 

 

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