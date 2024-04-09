梁鳳儀表示，當局亦正吸引來自內地和其他地方的成長型公司，來港進行首次公開發行。近年來當局完善上市製度，歡迎新經濟的快速成長公司來港上市，在同股不同權支持下，以市值計算香港新經濟股的比例在五年內從22%上升至36%。

當局去年推出一項新制度，以促進特有科技公司上市，針對人工智能、半導體、電動車、金融科技以及更多新經濟領域等企業。我們亦致力於多元化首次上市來源，並認可更多海外交易所，讓企業能夠在香港進行第二上市。其他措施包括擴展香港連接性、強化香港作為離岸人民幣中心，以及科技和ESG匯報。

梁鳳儀又表示，香港仍是國際金融中心充滿活力和韌性的國際金融中心，過去3年證監會持牌機構增加4%，對沖基金管理人、私募基金經理和家族辦公室增加了24%，去年新資金流入本港註冊投資基金反彈，按年增長93%，資產管理總值亦有中單位數增長，新註冊開放投資基金公司為2022年的兩倍，有限合夥基金的數量增加30%。雖然挑戰持續，不過香港的自由經濟、強勁的金融市場、世界一流的監管、法治和人才匯聚有助香港應對一場持久戰。

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