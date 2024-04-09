證監會行政總裁梁鳳儀今日在匯豐全球投資峰會上演講，稱當局早前公布3年重點策略，將從5方面提升香港市場競爭力，包括提升股市流動性和效率，將繼續降低交易的直接和間接成本，短期措施包括降低印花稅和市場資訊費用，中長期當局會與港交所（0388）合作，降低市場阻礙，提升資本效率，可能採取的措施包括降低最低股票交易價差、加強IPO價格發現流程、檢討上市公司股份公眾持股量要求、優化抵押品安排，以及允許債券通下託管的內地債券英鎊用於人民幣互換額度等用途的抵押品。
梁鳳儀表示，當局亦正吸引來自內地和其他地方的成長型公司，來港進行首次公開發行。近年來當局完善上市製度，歡迎新經濟的快速成長公司來港上市，在同股不同權支持下，以市值計算香港新經濟股的比例在五年內從22%上升至36%。
當局去年推出一項新制度，以促進特有科技公司上市，針對人工智能、半導體、電動車、金融科技以及更多新經濟領域等企業。我們亦致力於多元化首次上市來源，並認可更多海外交易所，讓企業能夠在香港進行第二上市。其他措施包括擴展香港連接性、強化香港作為離岸人民幣中心，以及科技和ESG匯報。
梁鳳儀又表示，香港仍是國際金融中心充滿活力和韌性的國際金融中心，過去3年證監會持牌機構增加4%，對沖基金管理人、私募基金經理和家族辦公室增加了24%，去年新資金流入本港註冊投資基金反彈，按年增長93%，資產管理總值亦有中單位數增長，新註冊開放投資基金公司為2022年的兩倍，有限合夥基金的數量增加30%。雖然挑戰持續，不過香港的自由經濟、強勁的金融市場、世界一流的監管、法治和人才匯聚有助香港應對一場持久戰。
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