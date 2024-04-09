该中心100% 使用電動剷車，採用樓宇管理系統和智能電錶，所有照明設施均採用可調亮度的LED照明，亦設有高效能冷氣系統和大型吊扇，由設計到運作層面均融入可持續發展概念。

此外，全新運作中心設施面積增加逾90％，大大提升貨件處理能力。新設施採用了全自動貨件處理系統，每日最高處理貨量超過50,000件，貨件處理能力較舊設施提升逾倍。香港西運作中心擁有多項先進設施，包括全自動重量及尺寸測量系統，和在線X光掃描系統，顯著提高營運效率以及貨件處理的準確度。

DHL Express香港及澳門高級副總裁及董事總經理蔣國雄表示，该運作中心將進一步擴大DHL的網絡及貨運處理能力，亦可見DHL積極於所有業務運作中減少碳排放的決心。

其他報道

ViuTV感謝政府購入巴黎奧運電視播映權

滬深三大指數終止三連跌 滬指升0.05%

小米深夜連發三文 點名上汽旗下智己汽車道歉

余偉文：過去五年本港存款、AUM不減反增 駁資本離港說法

以太坊聯合創辦人：以太坊支持大型應用程式能力較5年前大為增強

布拉德：美國經濟成功軟着陸 料今年減息3次

【有片：埋身擊】滬指須突破3090點阻力 才有望進一步攀升

以太坊聯合創辦人Vitalik Buterin：以實時驗證協議為目標

摩根大通CEO戴蒙：AI堪比工業革命 影響力非常大

半日沽空金額減48% 美團沽空減33%

匯控5.5億美元售阿根廷業務 將錄10億美元稅前出售虧損

恒指半日升91點 科指升0.6% 信義光能升6% 商湯升4%

滬深三大指數半日個別發展 滬指獨憔悴跌0.15%

前中情局長：中美分歧可管控

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌7日 續見7個月低

Ares擬購鴨脷洲「凱玥」專案貸款

匯控祈耀年：影響全球化不只地緣政治 亦受技術經濟轉型等影響

「新資本投資者入境計劃」推出首月接獲雙位數申請 投資推廣署：反應熱烈

黑石集團據報接近達成私有化歐舒丹

TVB歡迎政府購入巴黎奧運電視播映權 彰顯政府對推廣體育的承諾

鈴木俊一：不排除採取任何措施解決匯率過度波動問題

美國計劃向三星提供逾60億美元晶片補貼

瑞銀擬與內地置換瑞信證券(中國)股份 以全資控股瑞銀證券