速遞公司DHL Express宣布，選址於屯門西物流發展用地的全新香港西運作中心經已落成並正式啟用。總投資金額達15億元，更是DHL Express在香港首個獲得領先能源與環境設計 (LEED) 金級認證的運作中心。
该中心100% 使用電動剷車，採用樓宇管理系統和智能電錶，所有照明設施均採用可調亮度的LED照明，亦設有高效能冷氣系統和大型吊扇，由設計到運作層面均融入可持續發展概念。
此外，全新運作中心設施面積增加逾90％，大大提升貨件處理能力。新設施採用了全自動貨件處理系統，每日最高處理貨量超過50,000件，貨件處理能力較舊設施提升逾倍。香港西運作中心擁有多項先進設施，包括全自動重量及尺寸測量系統，和在線X光掃描系統，顯著提高營運效率以及貨件處理的準確度。
DHL Express香港及澳門高級副總裁及董事總經理蔣國雄表示，该運作中心將進一步擴大DHL的網絡及貨運處理能力，亦可見DHL積極於所有業務運作中減少碳排放的決心。
其他報道
以太坊聯合創辦人：以太坊支持大型應用程式能力較5年前大為增強
以太坊聯合創辦人Vitalik Buterin：以實時驗證協議為目標
恒指半日升91點 科指升0.6% 信義光能升6% 商湯升4%
「新資本投資者入境計劃」推出首月接獲雙位數申請 投資推廣署：反應熱烈
TVB歡迎政府購入巴黎奧運電視播映權 彰顯政府對推廣體育的承諾