葉氏化工（0408）繼今年完成收購印刷電路板油墨製造商後，執行董事兼行政總裁葉鈞表示，將繼續物色那些需要融資，並且有技術基礎的油墨公司去收購。他們的目標對象是銷售額約1億元，當中涵蓋水性樹脂、與電池相關的新興塗料廠商為對象，並爭取逾一半股權。以現時他們的借貸比率只有約14%，他相信，足以應付2億至3億元的收購項目，可以涉足1至2個購併項目。就算落實收購，料整體借貸率保持在20%以下。
他又指，集團今年首季在油墨業務已經積極爭取包裝油墨市場方面競標，料之後會陸續落實生意及增加銷售，但是因為相對低價，因此會影響毛利，未必如去年般水平。但是透過銷售增加及成本控制，抵銷影響。
在塗料市場方面，葉鈞稱，儘管內房一手市場不好，但是在過去二至三年，他們並沒有錄得壞賬，並且聚焦二手樓市場。當中他們會在今年現有透過經銷商3000間店舖，向用家展示塗料效果，今年目標會增開300間店舖，料集團涉及投資不大。在未來兩、三年，他們有計劃關閉部份規模較細的店舖，轉開大舖，同時亦曾經研究及物色在港開店。在此之外，集團亦會主動留意中東市場，並作探索。
另外，集團在投資方面，去年度已經退出大嘜養車的股權投資，轉售股權予原有股東。在其持有溶劑業務所屬的謙信化工24%實際股權方面，即使該公司計劃在湖北規劃及建造一座產能為60萬
噸醋酸及60萬噸醋酸酯類溶劑的新廠房，葉鈞稱，葉氏不用參與投資，該聯營公司本身會取得10年期項目貸款融資應付。至於潤滑油生意方面，葉鈞稱，有關業務已經扭轉虧損局面，在內地車市需求持續，加上會進一步開發三、四線城市發展，料現有營運有望進一步擴大，毛利率亦會較現有約21%進一步提高。
因應人民幣轉弱，執行董事及財務總裁何世豪稱，無可避免會引致匯兌損失，但是他指，將來可以透過在內地進行人民幣借貸，減少匯兌損失。現時集團的港元及人民幣借貸各佔六、四之比。同時他們亦在去年落實ESG相關貸款，息率為港元同業拆息加1.2厘。
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