香港貸款業務公司K Cash集團（2483）行政總裁李根泰表示，K Cash未來看好「無抵押業主貸款」，稱此產品使得K Cash在同業競爭中脫穎而出。
「無抵押業主貸款」是指為擁有香港物業的借款人提供無需任何抵押品的貸款，例如有價值500萬物業的借款人可以在K Cash借貸30萬元而無需任何抵押。李根泰稱「無抵押業主貸款」是集團的主要收益來源，佔集團2023年度收益的約68.7%，其所產生的利息在2023年上升16.4%至1.7億元。
李根泰續稱，「無抵押業主貸款」之所以具有競爭力，主要是因爲此類貸款銀行一般不會批准，但此類業主有貸款需求去做生意或投資，因而具有市場。而向有物業的業主借貸也較爲穩妥，目前該業務的壞帳率低於1%。
另外，K Cash亦推出了先買後付平台PayKool，其以信用卡的形式推出，可分5個月還款，利息為5%。李根泰指，K Cash的主要客戶為信用評級較低而難以在銀行進行借貸的人群，此人群佔香港總人口的10至15%。問及是否擔心此類人群不還錢，李根泰稱公司已經經營15年，可以較爲準確地判斷客戶的還款能力，因此並不擔心。
此外，公司未來會積極擴展海外合作，目前正與日本的眾籌平台接洽，獲得更多資金來源。
李根泰亦補充目前不看好香港本地飲食業，指現時較少借貸給做本土飲食業的借款人，認爲風險較大，穩妥爲先。
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