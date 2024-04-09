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恒指收市升95點 科指升0.98% 成交、波幅縮 港元半年最弱

市場對聯儲局今年減息3次的預期減退，美息隔晚創年內新高，利率期貨顯示，12月減息機會為63.1%，引伸減息幅度為0.622%，意味減息幅度不足3次。市場觀望本周美國將陸續公布的CPI、PPI、進出口、首次申領失業救濟人數等數據，環球市場普遍變動不大。此外，耶倫結束訪華，中美關係未見轉變。上證、深成反覆倒升，滬深300則續跌，港股雖連升兩日，但升幅收窄。全日恒指波幅僅200點，見一周最窄，大市成交進一步減少，連續第4日少於1000億元。另外，港元弱勢亦持續，曾貶值至7.832元，是2023年10月9日7.8326元後最弱。

恒指今早高開86點，高位升274點，低位升73點，高低波幅201點。金融、非必需消費品、信息技術股推動大市。上升股份比例為37.18%，下跌為25.48%，無升跌為37.33%。

恒指收市升95點或0.57%，報16828點，大市成交金額829億元，較上日減少16.96%，是4月5日736.15億元成交後最少；國指升26點或0.45%，報5895點。恒生科技指數收報3478點，升0.98%。

藍籌股成交金額410.73億元，佔大市成交49.54%；科指成份股成交金額202.56億元，佔大市成交24.43%；國指成份股成交金額326.03億元，佔大市成交39.32%。

24隻雙櫃台股，總成交0.31億元人民幣，相當於約0.33億港元，佔大市成交的0.04%。

窩輪及牛熊證成交金額減少15.49%，至63.63億元，佔大市成交7.67%。牛熊證成交金額30.23億元，減少18.29%；窩輪成交金額33.4億元，減少12.78%。

匯控（0005）、建行（0939）、小米（1810）貢獻恒指較多。騰訊（0700）、友邦（1299）、中海油（0883）拖累大市。

藍籌59隻升，17隻下跌，6隻無升跌。信義光能（0968）升5.35%，收報6.5元，是升幅最大的藍籌，中海油（0883）跌1.36%，收報18.86元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股23隻升，7隻下跌。升幅最大的是小鵬（9868）收報29.85元，升6.04%；跌幅最大的是東方甄選（1797）見52周低17元，收報17.1元，跌3.39%。

恒指續高於10天線(16646.71點)。科指升穿10天線(3461.33點)，曾升穿20天線(3509.6點)。

北水南下合計淨流入27.33億元，較上日減少42.44%，連續第7日流入，累計流入311.94億元，對上一次連續7日淨流入是2月23日。南水北上合計淨流入10.55億元人民幣，終止連續3日流出。

三大指數表現

恒指曾升最多1.64%，是4月2日後最大升幅，當日升幅為2.82%。高見17006.85點，是4月2日17007.34點後最高。收市報16828.07點，是4月2日後收市新高，當日報16931.52點。連升2日，累計升104.15點，對上一次連升2日是4月2日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是4月2日。

科指曾升最多1.92%，是4月2日後最大升幅，當日升幅為2.87%。高見3510.58點，是4月3日3543.75點後最高。收市報3478.24點，是4月2日後收市新高，當日報3543.12點。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是3月18日。

國指曾升最多1.66%，是4月2日後最大升幅，當日升幅為3%。高見5966.53點，是4月2日5985.2點後最高。收市報5895.32點，是4月2日後收市新高，當日報5960.72點。連升2日，累計升31.75點，對上一次連升2日是4月2日。連續第1日陰燭，對上一次連續第1日陰燭是4月3日。

午後消息股表現

匯控（0005）5.5億美元售阿根廷業務 將錄10億美元稅前出售虧損。收報63.9元，升1.11%。

今早及隔晚消息股表現

極兔速遞（1519）首季合計包裹量按年增48.5%。收報11元，升9.78%。

移動互聯（1439）最快今日公布業績。停牌。

聯交所向LET Group（1383）發復牌指引，明年7月上旬未能復牌將面臨除牌。停牌。

麗展（0488）14.22億售中環友邦金融中心10%，套現還貸款及營運。收報0.64元，升6.67%。

丘鈦科技（1478）上月攝像頭模組銷量按月升32%。收報3.14元，升3.97%。

廣汽（2238）3月總銷量按年跌兩成至18萬輛。收報3.22元，升3.54%。

阿里（9988）下調海外雲服務價格最多59%。收報70.5元，升0.14%。

貿易通（0536）：袁民忠將接任CEO，曾任粵港澳大灣區發展專員。收報0.91元，升1.11%。

中國中免（1880）首季多賺0.33%。收報74.9元，升0.67%。

德視佳（1846）：正積極尋找併購目標以建立EuroEyes全球診所網路。收報4.65元，升2.2%。

破頂股表現

破頂股包括，價值黃金（3081）創上市新高，見56元，收報55.98元，升0.57%；SPDR金ETF（2840）創上市新高，見1709元，收報1706.5元，升0.68%；海信家電（0921）創上市新高，見28.15元，收報28.1元，升2%；金侖控股有限公司（1783）創上市新高，見3.7元，收報3.6元，跌0.83%；瑞豐動力（2025）創上市新高，見2.15元，收報1.86元，跌4.12%；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（2840）創上市新高，見1709元，收報1706.5元，升0.68%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8782.5元，收報8782.35元，升0.06%；ＴＲ 台灣（3036）創上市新高，見480.4元，收報480.4元，升3.58%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1110.35元，收報1110.35元，升0.14%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見876.3元，收報876.3元，升0.02%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1049.75元，收報1049.4元，跌0.03%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1120.95元，收報1120.95元，升0.02%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見550.9元，收報550.9元，升0.01%；價值黃金－Ｕ（9081）創上市新高，見7.145元，收報7.145元，升0.7%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見112.15元，收報112.15元，升0.27%；價值黃金－Ｒ（83147）創上市新高，見51.76元，收報51.76元，升0.58%；南方東英沙特阿拉伯ETF（2830）創上市新高，見88.36元，收報88.34元，升0.16%；長久股份（6959）創上市新高，見39.2元，收報38元，升12.09%；鴻騰（6088）創52周高，見2.39元，收報2.36元，升7.76%；廸生創建（0113）創52周高，見5元，收報4.92元，跌0.2%；ASMPT（0522）創52周高，見113.4元，收報112.9元，升5.61%；中國外運（0598）創52周高，見4.01元，收報3.99元，升3.37%。

破頂指數成份股包括，攜程（9961）創上市新高，見384.4元，收報381.8元，升1.65%；海爾智家（6690）創52周高，見26.15元，收報25.6元，升0.99%；宏橋（1378）創52周高，見10.06元，收報9.65元，跌1.33%。

破底股方面

37隻股份創上市新低，其中十隻包括，禹洲（1628）低見0.054元，收報0.06元，升5.26%；佳兆業（1638）低見0.088元，收報0.092元，升2.22%；世茂集團（0813）低見0.355元，收報0.37元，無升跌；奧園（3883）低見0.115元，收報0.117元，跌6.4%；景瑞（1862）低見0.024元，收報0.025元，跌7.41%；世界華文媒體（0685）低見0.17元，收報0.174元，升0.58%；恒基發展（0097）低見0.1元，收報0.106元，跌3.64%；信達國際控股（0111）低見0.231元，收報0.242元，升2.98%；中國天弓控股（0428）低見0.076元，收報0.079元，跌13.19%；大禹金融（1073）低見0.09元，收報0.09元，跌6.25%。

52隻股份創52周低，其中十隻包括，三巽控股（6611）低見0.079元，收報0.083元，跌2.35%；通達（0698）低見0.072元，收報0.072元，跌4%；東方甄選（1797）低見17元，收報17.1元，跌3.39%；冠城鐘錶珠寶（0256）低見0.99元，收報1.03元，升1.98%；東方甄選（1797）低見17元，收報17.1元，跌3.39%；東勝旅遊（0265）低見0.024元，收報0.024元，無升跌；亞洲水泥（0743）低見1.94元，收報1.95元，無升跌；遠東發展（0035）低見0.98元，收報1元，無升跌；萬邦投資（0158）低見77.8元，收報77.8元，無升跌；麗新國際（0191）低見0.6元，收報0.6元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，新絲路文旅（0472）創52周高，見0.21元，收報0.21元，升51.08%；思捷環球（0330）收報0.175元，升50.86%；璋利國際（1693）收報0.067元，升45.65%；瀛海集團（8668）收報0.12元，升39.53%；南方錳業（1091）收報0.365元，升35.19%；恆富控股（0643）收報0.21元，升31.25%；文業集團（1802）收報0.07元，升29.63%；中旭未來（9890）收報30元，升27.39%；環球友飲智能（8496）收報0.5元，升26.58%；鐵貨（1029）收報0.143元，升23.28%；冠中地產（0193）收報0.156元，升22.83%。

下跌異動股，包括，中國天瑞水泥（1252）創上市新低，見0.035元，收報0.048元，跌99.04%；富道集團（3848）創上市新低，見0.29元，收報0.53元，跌90.96%；昇能集團（2459）收報2.1元，跌49.88%；中木國際（1822）收報0.085元，跌45.51%；沛然環保（8320）收報0.051元，跌26.09%；環球印館（8448）創上市新低，見0.076元，收報0.085元，跌24.11%；傳遞娛樂（1326）收報0.037元，跌22.92%；金輪天地控股（1232）收報0.035元，跌22.22%；榮暉控股（8213）收報0.54元，跌21.74%；中油潔能控股（1759）收報0.47元，跌20.34%；大中華控股（0021）收報0.112元，跌20%。

 

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