投資推廣署助理署長蔣學禮表示，歡迎木屋燒烤加入香港蓬勃的餐飲業並開設兩間門市。「這不但反映他們對香港餐飲業充滿信心，亦顯示他們想藉香港拓展國際業務的決心。」

木屋燒烤於2003年在深圳創立，主打提供價格相宜的燒烤和串燒。木屋燒烤的香港市場負責人陳慧君表示，為了吸引更多香港顧客和來自世界各地的遊客，決定在香港開店，首間燒烤店位於旺角，另一店舖位於西環石塘咀，將於五月開業。

她表示：「香港美食琳琅滿目，多元化的國際佳餚一應俱全，而燒烤是最原始的烹飪方式，也是世界通俗美食。木屋燒烤在深圳關口店的餐飲及服務得到香港顧客的支持及認可，為了讓香港顧客乃至世界的顧客能更便利地品嚐到我們的燒烤及手工啤酒，公司決定在香港開店。」她又指，香港擁有簡單透明的稅制和低稅率，營商環境優越，且充滿活力，能吸引到世界各地人才，是木屋燒烤走向國際的第一步，也是公司實現『千城萬店』願景的重要跳板。

木屋燒烤已成功進駐北京、上海、廣州，深圳等20個內地城市，直營店超過400間。香港店是負責商業模式規劃和測試品牌全球化的重要基地，為木屋燒烤走向海外積累經驗資產，培養國際化人才團隊。

其他報道

恒指收市升95點 科指升0.98% 成交、波幅縮 港元半年最弱

葉氏化工：擬物色1至2項油墨商購併

K Cash李根泰：看好「無抵押業主貸款」業務 現壞帳率低於1%

DHL Express斥15億港建全自動運作中心今啟用

證監會梁鳳儀：續降交易成本 提升本港市場競爭力

ViuTV感謝政府購入巴黎奧運電視播映權

滬深三大指數終止三連跌 滬指升0.05%

小米深夜連發三文 點名上汽旗下智己汽車道歉

余偉文：過去五年本港存款、AUM不減反增 駁資本離港說法

以太坊聯合創辦人：以太坊支持大型應用程式能力較5年前大為增強

布拉德：美國經濟成功軟着陸 料今年減息3次

【有片：埋身擊】滬指須突破3090點阻力 才有望進一步攀升

以太坊聯合創辦人Vitalik Buterin：以實時驗證協議為目標