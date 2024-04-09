該會會長林健榮表示，欣見計劃有助建造業實踐ESG，並得到廣泛層面參與，特別是工地前線人員。該會第一副會長王紹恆指出，從業員對行業實踐ESG持積極態度，調查發現9成人認同ESG可推動建造業發展和進步；有91.8%受訪者表示「可持續發展嘉許計劃」讓他們加深對ESG的認識。此外，87.2% 受訪從業員認為建造業正積極實踐ESG。

「可持續發展嘉許計劃」調查還發現，有96.4%從業員認識ESG代表環境、社會及企業管治； 超過9成人相信採用創新科技有助行業提升ESG表現；50%受訪者認為，ESG行為會於1至3年內在行業普及；有56.4%受訪者認為政府及業界加強推廣最有效提升行業ESG水平，提供獎勵及提供全面培訓亦各佔51.8%。

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