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香港建造商會調查：廢物回收為工地最常參與ESG活動

香港建造商會自2022年12月撥資1000萬元推出「可持續發展嘉許計劃」，當中包括建立行業ESG資料庫，並通過「ESG職FUN獎賞」手機App提供獎賞讓從業員建立ESG工作模式。目前已有106個工地加入，手機App更錄得超過20萬參與人次。商會上月就參與計劃的從業員進行調查，發現ESG行動在行業廣泛滲透，不只限於老闆及管理層，有69.1%參與者為工友或工地前線人員，最常參與並有89.1%的ESG行動為廢物回收，有19.1%曾參與10項或以上ESG行動。

該會會長林健榮表示，欣見計劃有助建造業實踐ESG，並得到廣泛層面參與，特別是工地前線人員。該會第一副會長王紹恆指出，從業員對行業實踐ESG持積極態度，調查發現9成人認同ESG可推動建造業發展和進步；有91.8%受訪者表示「可持續發展嘉許計劃」讓他們加深對ESG的認識。此外，87.2% 受訪從業員認為建造業正積極實踐ESG。

「可持續發展嘉許計劃」調查還發現，有96.4%從業員認識ESG代表環境、社會及企業管治； 超過9成人相信採用創新科技有助行業提升ESG表現；50%受訪者認為，ESG行為會於1至3年內在行業普及；有56.4%受訪者認為政府及業界加強推廣最有效提升行業ESG水平，提供獎勵及提供全面培訓亦各佔51.8%。

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