財經事務及庫務局發言人今日說，賴翠碧是資深會計師，對本地和內地會計專業以及國際規管和合規情況有深入了解。她熟知行業發展需要，對於提升本港會計及審計質素同時支援行業發展有所抱負。財庫局期待賴翠碧為會財局作為新獲擴充獨立監察職權的規管機構奠定穩固根基，並在推動香港會計業界持續穩健發展作出貢獻。

賴翠碧於1993年至2011年間在安永會計師事務所工作，在2006年至2011年出任該事務所審計部合夥人，並在2012年至2022年間出任德勤中國全國審計及鑒證培訓領導合夥人。她於2022年8月加入會財局出任查察部主管，其後獲委任為執行董事，自前任行政總裁在2023年10月完任後開始署任行政總裁一職。

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