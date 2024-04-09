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嘉里電商伙明捷航空及明捷澳門機場服務 推「環球清關易」服務

嘉里物流（0636）旗下嘉里電子商務與明捷航空及明捷澳門機場服務有限公司簽署「環球清關易」合作備忘錄，啟動「環球清關易」三方合作項目。

該項目為嘉里電子商務經澳門出口的貨物提供無縫清關服務。嘉里電子商務將利用明捷航空在全球255個航點的網絡優勢，以澳門機場作為樞紐，確保所有經澳門的嘉里電子商務貨品能夠順利出口，並在當地通過便利的清關程序，實現快捷高效的運輸。為應對全球不斷增長的貿易和貨運需求，是次合作項目在全球範圍內提供端到端的解決方案，助力電商物流的強勢發展。

嘉里電子商務董事蔡育富表示，「環球清關易」將為嘉里國際貨運增添優勢，有助嘉里提供快捷高效的跨境貨運，保持電子商貿客戶的競爭力。

 

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