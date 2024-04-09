調查顯示，毛孩父母低估了寵物所需的醫療費用，74%毛孩父母估計每年寵物治療總費用少於1萬元，而有77%毛孩父母預料每年的治療次數不多於3次。然而，根據市場資料顯示，一般日間獸醫診所門診費由300元起，夜間門診收費更動輒超過1000元，連同藥費、手術費及留院費等，單次治療費用就可能高達過萬元。

另外，在上述還未購買寵物保險的受訪毛孩父母（86%）當中，只有23%有計劃投保，僅佔不足四分之一。當被問及為何無意投保時，44%表示他們習慣依靠積蓄應付寵物相關開支，而34%則因認為理賠程序過於複雜而卻步。

保誠財險總經理莫玉鶯表示，公司的寵物保險業務的保單數目於2023年按年增長逾四成，顯示相關需求持續上升。保誠推出升級版「寵愛寶」寵物保障以照顧客戶不停演變的需求，提供市場最高獸醫醫療費用保障額，以及市場首創的轉保免等候期及巿場罕有的緊急寵物託管保障等項目，引領寵物保險市場更進一步發展。於2023年，保誠的一般保險整體毛保費錄得按年增長17%，比整體市場領先四倍。

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