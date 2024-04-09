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中國工信部等七部門：2027年工業設備投資規模要較2023年增25%以上

內地傳媒報道，中國工業和信息化部、國家發展改革委、財政部、中國人民銀行、稅務總局、市場監管總局、金融監管總局等七部門近日聯合印發《推動工業領域設備更新實施方案》，提出到2027年，工業領域設備投資規模較2023年增長25%以上。

據報道，方案提出到2027年，工業領域設備投資規模較2023年增長25%以上，規模以上工業企業數字化研發設計工具普及率、關鍵工序數控化率分別超過90%及75%。工業大省大市和重點園區規上工業企業數字化改造全覆蓋，重點行業能效基準水平以下產能基本退出、主要用能設備能效基本達到節能水平，本質安全水平明顯提升，創新產品加快推廣應用，先進產能比重持續提高。

方案又提出更新升級高端先進設備。針對航空、光伏、動力電池、生物發酵等生產設備整體處於中高水平的行業，鼓勵企業更新一批高技術、高效率、高可靠性的先進設備。重點推動航空行業全面開展大飛機、大型水陸兩棲飛機及航空發動機總裝集成能力、供應鏈配套能力等建設。光伏行業更新大熱場單晶爐、高線速小軸距多線切割機、多合一鍍膜設備、大尺寸多主柵組件串焊機等先進設備。動力電池行業生產設備向高精度、高速度、高可靠性升級，重點更新超聲波焊接機、激光焊接機、注液機、分容柜等設備。生物發酵行業實施萃取提取工藝技改，更新蒸發器、離心機、新型乾躁系統、連續離子交換設備等。

加強數字基礎設施建設方面，方案提出加快工業互聯網、物聯網、5G、千兆光網等新型網絡基礎設施規模化部署，鼓勵工業企業內外網改造。構建工業基礎算力資源和應用能力融合體系，加快部署工業邊緣數據中心，建設面向特定場景的邊緣計算設施，推動「雲邊端」算力協同發展。加大高性能智算供給，在算力樞紐節點建設智算中心。鼓勵大型集團企業、工業園區建立各具特色的工業互聯網平台。

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