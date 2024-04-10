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美股個別發展 道指跌9點 金龍指數連升2日

美債息回軟，債息倒掛擴闊，美股個別發展，金龍指數連升2日。亞特蘭大聯儲行長Bostic重申今年料降息一次，但如果經濟形勢發生變化，他對推遲或增加降息持開放態度。美國周三將公布3月份通脹數據，受能源價格上漲推動，整體CPI按年升幅可能加速至3.4%，但核心通脹率有望小幅回落。波音工程師舉報787夢想飛機安全問題，稱組裝和測試存在不當操作，超過1,000架在役787飛機會受到影響。波音否認此類說法。

道瓊斯工業平均指數收跌9點，跌幅0.03%，報38883點。標普500指數收漲7點，升幅0.15%，報5209點。納斯達克綜合指數收漲52點，或0.33%，報16306點。

Travelers跌2.93%，報223.84美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累44點，而聯合健康升0.82%，報459.72元，貢獻道指24點。

科技股方面，蘋果收市報169.67元，升0.72%，谷歌母公司Alphabet收市報156.6元，升1.13%，亞馬遜收市報185.67元，升0.25%，Facebook收市報516.9元，跌0.45%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.62%，報505點。德國DAX指數收跌1.33%，報18076點；法國CAC 40指數跌0.87%，報8049點；英國富時100指數收跌0.11%，報7934點。

納斯達克中國金龍指數收漲1.69%，報6246點。

美國2年期債息曾跌最多1.31%，是3月20日後最大跌幅，當日跌幅為1.91%。低見4.7258厘，是4月5日4.637厘後最低。收市報4.7426厘，是4月4日後收市新低，當日報4.6474厘。

美國10年期債息曾跌最多1.5%，是3月22日後最大跌幅，當日跌幅為1.66%。低見4.3536厘，是4月5日4.2996厘後最低。收市報4.3616厘，是4月4日後收市新低，當日報4.3094厘。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴大至102.834基點，是4月5日109.084基點後最闊。收市報101.712基點，是4月4日後收市最闊，當日報105.814基點。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴大至38.876基點，是4月2日39.181基點後最闊。收市報38.306基點，是4月1日後收市最闊，當日報39.814基點。

金龍指數曾升最多1.69%，是4月1日後最大升幅，當日升幅為2.51%。高見6247.57點，是4月4日6280.13點後最高。收市報6246.97點，是4月2日後收市新高，當日報6253.42點。連升2日，累計升107.09點，對上一次連升2日是3月28日。

道指曾跌最多0.82%，是4月4日後最大跌幅，當日跌幅為1.45%。低見38572.09點，是4月4日38559.42點後最低。收市報38883.67點，是4月4日後收市新低，當日報38596.98點。連跌2日，累計跌20.37點，對上一次連跌2日是4月2日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是4月2日。

標指曾升最多0.43%，是4月5日後最大升幅，當日升幅為1.46%。高見5224.81點，是4月4日5256.59點後最高。收市報5209.91點，是4月3日後收市新高，當日報5211.49點。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是3月22日。

納指曾升最多0.58%，是4月5日後最大升幅，當日升幅為1.73%。高見16348.18點，是4月4日16468.04點後最高。收市報16306.64點，是4月1日後收市新高，當日報16396.83點。連升3日，累計升257.56點，對上一次連升3日是3月20日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是3月27日。

 

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