個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.36%，折合報306.11元；阿里巴巴（9988）升1.34%，折合報71.45元；美團（3690）升1.17%，折合報100.86元；匯控（0005）升0.88%，折合報64.46元；建行（0939）升0.05%，折合報4.88元。

道期現升0.099%；標期現升0.08%；納期現升0.1%。日本東證指數現跌0.18%；韓國KOSPI指數休市；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.5%。

VIX指數隔晚跌1.38%或0.21點，報14.98點。

紐油現升0.09%或0.07美元，報85.31美元；布油現升0.07%或0.06美元，報89.49美元；金價現跌0.02%或0.66美元，報2352.12美元；LME 銅期貨隔晚升0.06%或6美元，報9417.5美元。比特幣現跌0.09%或68.47美元，報69058.73美元；美國10年期債息現升0.04%或0.002厘，報4.3636厘。

今日焦點股份可留意：

兩公司最快今日公布業績，包括，中建富通（0138）、融科控股（2323）。

中糧家佳康（1610）上季錄生物資產公允價值調整前虧損4.5億元人幣。

尾市遭洗倉股價插99%，天瑞水泥（1252）：公司經營正常，不悉股價跌因。

首都機場（0694）首季旅客吞吐量升61%至1638萬人次。

網易（9999）據報與美國暴雪娛樂明日宣布重新合作。

工行（1398）據報擬發400億人幣TLAC債務工具。

嘉里物流（0636）旗下嘉里電商伙明捷航空及明捷澳門機場服務，推「環球清關易」服務。

耀才證券（1428）上財年純利跌約10%。

恒生（0011）擬明起開始5個月內，斥30億元回購股份。

舜宇（2382）3月手機鏡頭出貨量升33%，車載鏡頭增17%。

新濠國際（0200）旗下新濠博亞148.5億循環信貸融資貸款到期日延至2027年4月尾。

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