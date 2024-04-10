恒指今早高開97點或0.59%，報16926點，大市成交金額23億元；國指今早高開40點或0.69%，報5935點。恒生科技指數開市報3514點，升1.04%。非必需消費品、金融、通訊服務股推動大市。上升股份比例為8.63%，下跌為3.72%，無升跌為87.63%。