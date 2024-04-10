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恒指高開97點 科指升1% 恒生升5% 小鵬升5%

恒指今早高開97點或0.59%，報16926點，大市成交金額23億元；國指今早高開40點或0.69%，報5935點。恒生科技指數開市報3514點，升1.04%。非必需消費品、金融、通訊服務股推動大市。上升股份比例為8.63%，下跌為3.72%，無升跌為87.63%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、建行（0939）貢獻恒指較多。中海油（0883）、中電（0002）、中石油（0857）拖累大市。

藍籌54隻升，10隻下跌，18隻無升跌。恒生（0011）升5.26%，報99元，是升幅最大的藍籌，農夫山泉（9633）跌0.9%，報43.9元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股19隻升，6隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）開市報31.4元，升5.19%；跌幅最大的是海爾智家（6690）開市報25.4元，跌0.78%。

恒指續高於10天線(16689.37點)。科指上試20天線(3516.04點)。

361度（1361）：首季主品牌零售額約高雙位數增長開市報4.62元，升1.76%。

思捷（0330）：有私募擬戰略合作及投資開市報0.201元，升14.86%。

兩公司最快今日公布業績，績前表現如下，中建富通（0138）停牌。融科控股（2323）停牌。

中糧家佳康（1610）上季錄生物資產公允價值調整前虧損4.5億元人幣。開市報1.85元，跌3.65%。

尾市遭洗倉股價插99%，天瑞水泥（1252）：公司經營正常，不悉股價跌因。停牌。

首都機場（0694）首季旅客吞吐量升61%至1638萬人次。開市報2.47元，跌0.4%。

網易（9999）據報與美國暴雪娛樂明日宣布重新合作。開市報158.3元，升0.51%。

工行（1398）據報擬發400億人幣TLAC債務工具。開市報4.04元，升0.5%。

嘉里物流（0636）旗下嘉里電商伙明捷航空及明捷澳門機場服務，推「環球清關易」服務。無成交，報8.49元。

耀才證券（1428）上財年純利跌約10%。開市報1.66元，跌2.35%。

恒生（0011）擬明起開始5個月內，斥30億元回購股份。開市報99元，升5.26%。

舜宇（2382）3月手機鏡頭出貨量升33%，車載鏡頭增17%。開市報40.55元，升2.92%。

新濠國際（0200）旗下新濠博亞148.5億循環信貸融資貸款到期日延至2027年4月尾。開市報5.79元，升3.58%。

破頂股表現

破頂股包括，四川成渝高速公路（0107）創52周高，見3.03元，開市報3.03元，升0.33%；新絲路文旅（0472）創52周高，見0.21元，開市報0.21元，無升跌；ＴＣＬ電子（1070）創52周高，見4.35元，開市報4.35元，升1.64%；力量發展（1277）創52周高，見0.82元，開市報0.82元，無升跌；超盈國際控股（2111）創52周高，見1.67元，開市報1.67元，升1.21%；ALCO HOLD RTS（2925）無成交，報25.85元。

異動股

上升異動股，包括，思捷環球（0330）開市報0.201元，升14.86%；昇能集團（2459）開市報2.41元，升14.76%；中木國際（1822）開市報0.097元，升14.12%；宜明昂科（1541）開市報17.52元，升13.77%；富道集團（3848）開市報0.6元，升13.21%；銀建國際（0171）開市報0.142元，升12.7%；錦藝集團控股（0565）開市報0.216元，升12.5%；天彩控股（3882）開市報0.99元，升8.79%；日贏控股（1741）開市報0.62元，升8.77%；合景悠活（3913）開市報0.375元，升7.14%。

下跌異動股，包括，海天天綫（8227）開市報0.37元，跌13.95%；華美樂樂（8429）開市報0.036元，跌12.2%；延長石油國際（0346）開市報0.425元，跌5.56%；權威金融（0397）開市報0.133元，跌5%；樂思集團（2540）開市報3.28元，跌4.37%；佳兆業美好（2168）開市報1.55元，跌4.32%；新秀麗（1910）開市報28.8元，跌4%；和鉑醫藥－Ｂ（2142）開市報1.21元，跌3.97%。

 

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