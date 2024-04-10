報道指，該舉報人聲稱其工作的787機身的各個部分沒有正確地固定在一起，隨著時間的推移，這個問題可能削弱飛機的性能。此外，飛機的維修和測試也採取的是錯誤方式。

舉報人Sam Salehpour的律師表示，波音在解決787的維修工作時顯示出「公司的質量控制流程存在重大失誤」。根據給FAA負責人Michael Whitaker的信（落款為1月19日），Salehpour提到的問題包括在工程和測試階段走「捷徑」。該信稱，這一缺陷會影響超過1,000架在役787飛機，並可能導致重要飛機部件的「嚴重疲勞」，特別是大型機身連接區域。

波音回應稱，「這種有關787結構完整性的說法是不準確的，波音為確保飛機的質量和長期安全採取了全面措施，公司的工程師正在FAA的監督下完成詳盡的分析，以確定是否需要進行長期檢查和維護」。

由於包括787碳纖維框架連接方式在內的組裝問題，導致787飛機的交付在本世紀初頭兩年的大部分時間裡基本停止。在FAA批准調整生產流程以確保飛機符合安全標準後，787飛機才在2022年恢復交付。

波音表示基於這一分析和未來的檢查，787將保持強度、耐用性和使用壽命，該款飛機可以安全運行30多年。

FAA在一份聲明中表示，「在無報復之虞的情況下進行自願披露是航空安全的關鍵。我們強烈鼓勵航空業每個人共享信息。我們會徹底調查所有報告」。

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