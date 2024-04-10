文章日期：2024年4月10日 10:30
英特爾(Intel)公布，將在第三季推出人工智能晶片的新版本，升級後的處理器名為Gaudi 3，該晶片旨在提高兩個關鍵領域的性能，一是幫助訓練人工智能系統，二是運行成品軟件。根據Intel的評估，Gaudi 3將比Nvidia的H100速度更快、能效更高。
Intel行政總裁Pat Gelsinger表示，早期版本的Gaudi未能實現Intel一直希望的市場佔有率增長，預計新版本將產生更大的影響。
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