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Intel推升級版AI晶片 稱較Nvidia H100佳

英特爾(Intel)公布，將在第三季推出人工智能晶片的新版本，升級後的處理器名為Gaudi 3，該晶片旨在提高兩個關鍵領域的性能，一是幫助訓練人工智能系統，二是運行成品軟件。根據Intel的評估，Gaudi 3將比Nvidia的H100速度更快、能效更高。