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網易：暴雪國服玩家帳號數據將被完整保留

網易（9999）與微軟宣布達成協議，《魔獸世界》等暴雪遊戲今年夏季將重返中國市場。網易發布致暴雪國服玩家的信，稱當伺服器開啟時，將保證玩家的帳號數據被完整保留。