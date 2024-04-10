文章日期：2024年4月10日 10:56
網易（9999）與微軟宣布達成協議，《魔獸世界》等暴雪遊戲今年夏季將重返中國市場。網易發布致暴雪國服玩家的信，稱當伺服器開啟時，將保證玩家的帳號數據被完整保留。
信中提到，雖然雙方協議已經簽訂，但仍需要不短的時間來進行開服的技術準備，例如需要重建新的伺服器機房、恢復各類資料等。 不能很快為玩家送上暴雪全家桶。惟網易或暴雪都將全力縮短玩家等待時間，各遊戲將依序開啟，第一款回歸的遊戲將在夏天與玩家重逢。
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