信中提到，雖然雙方協議已經簽訂，但仍需要不短的時間來進行開服的技術準備，例如需要重建新的伺服器機房、恢復各類資料等。 不能很快為玩家送上暴雪全家桶。惟網易或暴雪都將全力縮短玩家等待時間，各遊戲將依序開啟，第一款回歸的遊戲將在夏天與玩家重逢。

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