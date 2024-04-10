港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌8日，跌5.1點子至4.3775%，是2023年9月11日後最低，當日報4.29048%。對上一次連跌8日是2023年8月24日，當日拆息報4.23714%。
港元現報7.8316元貶值9點子，曾貶值最多10點子，報7.8317元，亦曾升值最多3點子，報7.8304元。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌4.51點子至3.8425%，是3月14日後最低；1星期HIBOR升1.88點子至4.10066%；2星期HIBOR跌3.47點子至4.15804%，是3月14日後最低。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌2.58點子至4.57851%，是2023年9月6日後最低；6個月期HIBOR跌1.38點子至4.70851%，是3月6日後最低；12個月期HIBOR跌0.17點子至4.80643%，是3月6日後最低。
美元指數現報104.12貶值0.028點或0.03%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.4319%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.9826%，連續2日擴闊，利差是2023年9月11日後最闊，當日差距為-1.1523%。
對上一次連續2日擴闊，是2024年4月03日，當日利差報-0.9298%。
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