moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌8日 見近7個月低

港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌8日，跌5.1點子至4.3775%，是2023年9月11日後最低，當日報4.29048%。對上一次連跌8日是2023年8月24日，當日拆息報4.23714%。

港元現報7.8316元貶值9點子，曾貶值最多10點子，報7.8317元，亦曾升值最多3點子，報7.8304元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌4.51點子至3.8425%，是3月14日後最低；1星期HIBOR升1.88點子至4.10066%；2星期HIBOR跌3.47點子至4.15804%，是3月14日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌2.58點子至4.57851%，是2023年9月6日後最低；6個月期HIBOR跌1.38點子至4.70851%，是3月6日後最低；12個月期HIBOR跌0.17點子至4.80643%，是3月6日後最低。

美元指數現報104.12貶值0.028點或0.03%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.4319%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.9826%，連續2日擴闊，利差是2023年9月11日後最闊，當日差距為-1.1523%。

對上一次連續2日擴闊，是2024年4月03日，當日利差報-0.9298%。

其他報道

植田和男：不會直接因日圓走勢而改變政策

小鵬據報將在港設旗艦店

Intel推升級版AI晶片 稱較Nvidia H100佳

接獲舉報 美國聯邦航空管理局正調查波音787

亞特蘭大聯儲行長Bostic：料今年減息一次

網易與微軟達成協議 暴雪旗下遊戲今夏起重返內地市場

肯定阿里變革一年成效 馬雲：「AI時代剛到來 ，我們正當其時」

全球風投融資下降30% 中國大減40%

香港擬免稅 吸引私募信貸交易

滬深三大指數低開 人行實現零投放零回籠

恒指高開97點 科指升1% 恒生升5% 小鵬升5%

天瑞水泥昨挫99% 今早停牌 待發內幕消息

361度：首季主品牌零售額約高雙位數增長

思捷：有私募擬戰略合作及投資

港股ADR升79點 夜期高水109點 美期升亞股個別發展

美股個別發展 道指跌9點 金龍指數連升2日

北水增持中行 減持國美